Niclas Fullkrug wybrał nowy klub. Szykuje się wielki powrót

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

Werder Brema przekonał do transferu Niclasa Fullkruga

Niclas Fullkrug jest o krok od powrotu do 1. Bundesligi. 33-letni napastnik West Hamu United ma wkrótce ponownie założyć koszulkę Werderu Brema. Jak poinformował Florian Plettenberg, oba kluby osiągnęły porozumienie w sprawie rocznego wypożyczenia zawodnika.

Dla Fullkruga będzie to powrót do klubu, w którym występował już w przeszłości. Niemiec przez lata był ważną postacią Werderu i tam wyrobił sobie markę jednego z najbardziej skutecznych napastników w niemieckiej lidze. Fullkrug udał się już do Niemiec. We wtorek ma przejść badania medyczne, po których podpisze umowę.

24-krotny reprezentant kraju był gotowy zrezygnować z części swojego wynagrodzenia, by doprowadzić do przeprowadzki do Bremy. Przypomnijmy, że Füllkrug trafił do londyńskiego klubu w sierpniu 2024 roku z Borussii Dortmund. West Ham zapłacił za niego 27 milionów euro.

Transfer wiązał się z dużymi oczekiwaniami, ponieważ Fullkrug miał za sobą bardzo udany okres w 1. Bundeslidze. Na początku 2026 roku napastnik został wypożyczony do Milanu. W barwach włoskiego giganta rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach, spędzając na murawie łącznie 648 minut. W tym czasie zdobył zaledwie jedną bramkę.

Tymczasem Werder poszukiwał doświadczonego napastnika, który mógłby wzmocnić rywalizację w ofensywie. Klub ma za sobą rozczarowujący sezon 2025/2026, dlatego potrzebuje zawodnika, który będzie w stanie zapewnić gole. Z kolei na wylocie z bremeńskiego klubu jest Dawid Kownacki.