Reprezentacja Niemiec przerwała serię bez zwycięstwa. Historyczny moment dla Kloppa

11:30, 2. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Niemiec pokonała Serbię (2:0), dzięki czemu przerwała serię czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa. To jednocześnie pierwsza wygrana Juergena Kloppa w roli selekcjonera.

Jurgen Klopp
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Niemcy wygrywają, Klopp może świętować

Reprezentacja Niemiec pokonała przed własną publicznością Serbię (2:0). Na listę strzelców wpisali się Tom Bischof i Florian Wirtz. Jest to pierwsza wygrana w bieżącej edycji Ligi Narodów. Mimo to podopieczni Juergena Kloppa zajmują dopiero 3. miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Wcześniej zremisowali z Holandią (2:2) oraz sensacyjnie przegrali z niżej notowaną Grecją (0:1).

Juergen Klopp, który przejął stery w reprezentacji Niemiec po Mistrzostwach Świata, musiał trochę poczekać na premierowe zwycięstwo. Pierwszy raz z kompletu punktów mógł cieszyć się dopiero w trzecim meczu. Jednocześnie sprawił, że „Die Manschaft” przerwali fatalną serię.

Jeszcze w trakcie mundialu nasi zachodni sąsiedzi przegrali z Ekwadorem, a następnie z Paragwajem. Dokładając do tego spotkania z Holandią i Grecją, mieli na swoim koncie serie czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa. Przełamanie z Serbią było więc kluczowe dla morale całego zespołu i kibiców.

Za kilka dni podopieczni Kloppa zmierzą się z Grecją w ostatnim meczu podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania. Potencjalne zwycięstwo może sprawić, że znów wrócą do walki o zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Dodajmy, że do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny.

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