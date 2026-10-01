Juventus rusza po gwiazdę Realu Madryt. Włosi mają konkretny plan

14:57, 1. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Tuttosport

Brahim Diaz znalazł się na celowniku Juventusu. Jak podaje "Tuttosport", włoski klub rozważa transfer piłkarza Realu Madryt, którego umowa wygasa w czerwcu 2027 roku.

Luciano Spalletti
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Real Madryt może stracić Brahima Diaza

Brahim Diaz ponownie wzbudza zainteresowanie Juventusu. Turyńczycy mieli już obserwować Marokańczyka podczas poprzedniego okna transferowego, a teraz jego nazwisko wróciło na listę potencjalnych wzmocnień. Według wieści „Tuttosport” ofensywny pomocnik jest jednym z najciekawszych zawodników, których sytuacja kontraktowa może stworzyć okazję na rynku.

Kluczowe znaczenie ma właśnie umowa 27-latka. Brahim Diaz jest związany z Realem Madryt do 30 czerwca 2027 roku, dlatego Juventus może odpowiednio wcześnie rozpocząć analizowanie możliwości przeprowadzenia operacji. Włoski klub liczy przy tym na rozwój sytuacji wokół przyszłości zawodnika.

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Na razie nie ma pewności, czy Hiszpan pozostanie w Madrycie na dłużej. Włoskie źródło informuje, że kwestia przedłużenia jego kontraktu wciąż nie została zamknięta. Juventus zamierza zatem monitorować sytuację i pozostawać w gotowości, jeśli rozmowy Brahima Diaza z Realem nie przyniosą porozumienia.

W trwającym sezonie Brahim Diaz rozegrał cztery oficjalne spotkania, w tym trzy w La Liga i jedno w Lidze Mistrzów. Łącznie uzbierał 178 minut i zanotował asystę w starciu z Interem Mediolan. Jego dalsza sytuacja może mieć duże znaczenie dla planów Bianconerich na kolejne miesiące.

27-latek jest obecnie warty mniej więcej 35 milionów euro. 33-krotny reprezentant Maroka trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w styczniu 2019 roku. W międzyczasie piłkarzu był wypożyczany do AC Milan. Ostatnio spekulowani, że zawodnika chcą mieć u siebie także takie ekipy jak Besiktas czy Fenerbahce.

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