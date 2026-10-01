Joao Felix wysłał sygnał Barcelonie. Chodzi o wielki powrót

12:57, 1. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport

Joao Felix marzy o powrocie do FC Barcelony. Jak podaje "Sport", Portugalczyk chce ponownie zagrać dla giganta La Liga po wygaśnięciu aktualnej umowy z Al Nassr.

Joao Felix
Obserwuj nas w
fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix nie zapomniał o Barcelonie

Joao Felix przeżywa obecnie drugą młodość w Arabii Saudyjskiej. Od momentu dołączenia do Al Nassr ofensywny zawodnik prezentuje wysoką skuteczność. Łacznie w 55 spotkaniach zdobył 32 bramki i zanotował 22 asysty, stając się jedną z ważniejszych postaci zespołu.

Aktualny kontrakt 26-latka z saudyjskim gigantem obowiązuje jednak tylko do lata przyszłego roku. Joao Felix według wieści „Sportu” już spogląda w kierunku Europy, a jego priorytetem ma być właśnie FC Barcelona. Portugalczyk liczy na ponowne otwarcie drzwi do klubu, w którym występował w sezonie 2023/2024.

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOAL i odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł na mecze nie tylko reprezentacji Polski!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dużą rolę w całej sprawie może odegrać Jorge Mendes. Agent zawodnika pozostaje w kontakcie z Barceloną i miał przekazać jej przedstawicielom, że Joao Felix jest zainteresowany powrotem na Camp Nou. Portugalczyk bardzo dobrze wspomina pobyt w szeregach giganta La Liga i miał zbudować tam mocne relacje z częścią zespołu.

Barcelona nie musi jednak szukać wzmocnienia ofensywy za wszelką cenę. Klub uważa, że obecnie dysponuje wystarczającą liczbą zawodników do gry z przodu, ale sytuacja Joao Felixa może być rozpatrywana jako interesująca okazja rynkowa. Wcześniej Portugalczyk pokazał też dobrą formę w reprezentacji, zdobywając bramki w starciach przeciwko Walii i Norwegii.

Joao Felix jest aktualnie wyceniany na mniej więcej 28 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w ośmiu spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości