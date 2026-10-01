Joao Felix wysłał sygnał Barcelonie. Chodzi o wielki powrót

Joao Felix marzy o powrocie do FC Barcelony. Jak podaje "Sport", Portugalczyk chce ponownie zagrać dla giganta La Liga po wygaśnięciu aktualnej umowy z Al Nassr.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix nie zapomniał o Barcelonie

Joao Felix przeżywa obecnie drugą młodość w Arabii Saudyjskiej. Od momentu dołączenia do Al Nassr ofensywny zawodnik prezentuje wysoką skuteczność. Łacznie w 55 spotkaniach zdobył 32 bramki i zanotował 22 asysty, stając się jedną z ważniejszych postaci zespołu.

Aktualny kontrakt 26-latka z saudyjskim gigantem obowiązuje jednak tylko do lata przyszłego roku. Joao Felix według wieści „Sportu” już spogląda w kierunku Europy, a jego priorytetem ma być właśnie FC Barcelona. Portugalczyk liczy na ponowne otwarcie drzwi do klubu, w którym występował w sezonie 2023/2024.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dużą rolę w całej sprawie może odegrać Jorge Mendes. Agent zawodnika pozostaje w kontakcie z Barceloną i miał przekazać jej przedstawicielom, że Joao Felix jest zainteresowany powrotem na Camp Nou. Portugalczyk bardzo dobrze wspomina pobyt w szeregach giganta La Liga i miał zbudować tam mocne relacje z częścią zespołu.

Barcelona nie musi jednak szukać wzmocnienia ofensywy za wszelką cenę. Klub uważa, że obecnie dysponuje wystarczającą liczbą zawodników do gry z przodu, ale sytuacja Joao Felixa może być rozpatrywana jako interesująca okazja rynkowa. Wcześniej Portugalczyk pokazał też dobrą formę w reprezentacji, zdobywając bramki w starciach przeciwko Walii i Norwegii.

Joao Felix jest aktualnie wyceniany na mniej więcej 28 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w ośmiu spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i trzy asysty.