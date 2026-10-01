Jan Urban zagra o wszystko. PZPN ma już poważne wątpliwości

Jan Urban w piątkowym meczu z Rumunią może walczyć nie tylko o punkty. Tomasz Włodarczyk z Meczyków informuje, że spotkanie może przesądzić o jego dalszej pracy z kadrą.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban pod presją

Jan Urban znalazł się pod presją po ostatnich wynikach reprezentacji Polski. Biało-czerwoni najpierw bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, a następnie ponieśli porażkę ze Szwecją (1:3).

Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyków w Polskim Związku Piłki Nożnej pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące dalszej współpracy z obecnym selekcjonerem. Kluczowe znaczenie może mieć właśnie najbliższy mecz z Rumunią.

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Polacy zagrają przed własną publicznością, więc Urban będzie miał okazję odpowiedzieć na ostatnie rozczarowania. Wynik i postawa drużyny mogą okazać się niezwykle istotne w kontekście decyzji dotyczącej przyszłości szkoleniowca.

Jeśli władze PZPN zdecyduje się na zmianę, jednym z naturalnych kandydatów do przejęcia pierwszej reprezentacji może być Jerzy Brzęczek. Obecny trener kadry U-21 dobrze radzi sobie z młodzieżowym zespołem, a wcześniej prowadził już seniorską reprezentację. W latach 2018-2021 wygrał 12 z 24 spotkań.

Piątkowe starcie Biało-czerwonych z Rumunami zacznie się o godzinie 20:45. Rywalizacja odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie starcie w ramach trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski wrześniowo-październikowe zgrupowanie zakończy natomiast starciem z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w listopadzie Biało-czerwonych czekają potyczki z Rumunami i Szwedami.