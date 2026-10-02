Kulesza przemówił w sprawie Urbana. Tak ocenił współpracę

Cezary Kulesza zabrał głos na temat selekcjonera reprezentacji Polski. W rozmowie z Interią podsumował współpracę z Janem Urbanem. Zapewnił, że jeden mecz nie zdecyduje o przyszłości trenera.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza wprost o współpracy z Janem Urbanem

Reprezentacja Polski czeka na zwycięstwo od marcowego półfinału baraży o awans na mundial. Wtedy ostatni raz Biało-Czerwoni mogli cieszyć się z wygranego spotkania. Naszym rywalem była Albania na PGE Narodowym w Warszawie. W kolejnych pięciu meczach podopieczni Jana Urbana dwa razy remisowali i doznali trzech porażek. Notują więc obecnie serię pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa.

Kiepskie wyniki sprawiły, że posada Jana Urbana wisi na włosku. Według medialnych doniesień starcie z Rumunią ma być meczem o posadę dla obecnego selekcjonera. Do sprawy odniósł się Cezary Kulesza, a więc prezes PZPN. W rozmowie z Interią ocenił współpracę ze szkoleniowcem.

– Zapewniam, że współpraca z selekcjonerem od początku układa się dobrze i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jesteśmy w stałym kontakcie, a sztab może liczyć na pełne zaangażowanie wszystkich struktur i zasobów, jakimi dysponuje federacja – powiedział Cezary Kulesza.

– Nie chciałbym publicznie wchodzić w kompetencje selekcjonera w kwestiach dotyczących składu sztabu, powołań czy ustawienia zespołu. Oglądam mecze, mam swoje spostrzeżenia i oczywiście rozmawiam z trenerem. Ostatecznie jednak to on odpowiada za decyzje sportowe i ma pełną swobodę w ich podejmowaniu – dodał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Cezary Kulesza wprost przyznał, że jeden mecz na pewno nie zdecyduje o przyszłości Urbana. Jak po każdym zgrupowaniu prezes spotka się z selekcjonerem, aby przeprowadzić rozmowę oraz szczegółową analizę. Dodał, że nie postawił mu żadnego celu punktowego na to zgrupowanie.

– Po tym zgrupowaniu, podobnie jak po każdym innym, przyjdzie czas na analizę, rozmowę i podsumowanie. Nie umawialiśmy się na konkretną zdobycz punktową ani nie stawiamy sprawy w taki sposób, że jeden mecz ma decydować o przyszłości selekcjonera. Oczywiście każdy mecz reprezentacji Polski chcemy wygrać, ale na ten moment skupiamy się na tym, co przed nami. Każdy z nas ma swoją pracę do wykonania w trakcie tego zgrupowania i właśnie na tym jesteśmy skoncentrowani – przekonuje Kulesza.