UEFA wybrała sędziego meczu Polska – Rumunia

Urs Schnyder będzie arbitrem spotkania Polska - Rumunia w 3. kolejce Ligi Narodów. 40-letni sędzia ze Szwajcarii jeszcze nigdy nie prowadził meczu Biało-Czerwonych. Starcie zaplanowano na piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Urs Schnyder arbitrem meczu Polska – Rumunia

Reprezentacja Polski gra nie tylko o pierwszy komplet punktów w trwającej edycji Ligi Narodów, ale również o przełamanie serii pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Obecnie forma Biało-Czerwonych pozostawia wiele do życzenia. Słabe wyniki odbiły się na stabilności posady Jana Urbana. Media sugerują, że ewentualny brak trzech punktów może go kosztować utratę pracy. Inaczej do sprawy podchodzi Cezary Kulesza w rozmowie z Interią.

W piątek, 2 października podopieczni Jana Urbana zmierzą się w Warszawie z reprezentacją Rumunii. Na trybunach PGE Narodowego ma zasiąść ponad 50 tysięcy kibiców, więc zwycięstwo przed własną publicznością byłoby mile widziane. Wiemy już, kto będzie czuwał nad przebiegiem zawodów.

Decyzją europejskiej federacji (UEFA) sędzią meczu będzie Urs Schnyder ze Szwajcarii. To 40-letni arbiter z doświadczeniem międzynarodowym. W tym sezonie oprócz rozgrywek krajowych prowadził także starcie Partizan – Getafe w Lidze Konferencji oraz Besiktas – Hradev Kralove w Lidze Europy.

Co ciekawe, jeszcze nigdy nie prowadził żadnego meczu reprezentacji Polski. Będzie to dla niego debiut w spotkaniu Biało-Czerwonych. Jako sędziowie liniowi wystąpią bracia bliźniacy Marco i Benjamin Zuercherowie. Arbitrem technicznym będzie Sven Wolfensberger.

W tym sezonie Schnyder prowadził łącznie 8 spotkań. Pokazał w nich 27 żółtych i dwie czerwone kartki oraz dwa razy podyktował rzut karny.