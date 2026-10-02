Szczęsny pomógł mu w trudnej chwili. Piłkarz Barcelony mu tego nie zapomni

Gerard Martin w rozmowie z dziennikiem Sport wspomniał o Wojciechu Szczęsnym. Przyznał, że po spotkaniu z Interem Mediolan był zdruzgotany. Wtedy z pomocą przyszedł mu były reprezentant Polski.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Martin ujawnił, jak Szczęsny go pocieszał po meczu

FC Barcelona w sezonie 2024/2025 była bardzo blisko pierwszego od dziesięciu lat finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka rywalizowali w półfinale z Interem Mediolan. Pierwsze starcie na Estadio Olimpico zakończyło się wynikiem (3:3). W rewanżu na Stadio Giuseppe Meazza do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Katalończycy stracili zwycięstwo w doliczonym czasie gry za sprawą trafienia Francesco Acerbiego.

W dodatkowych trzydziestu minutach o wyniku przesądził Davide Frattesi i to Inter Mediolan mógł cieszyć się z awansu do finału. Całe spotkanie w barwach mistrza Hiszpanii rozegrał Gerard Martin, który mocno przeżył odpadnięcie w półfinale Ligi Mistrzów.

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Po czasie ujawnił, że osobą, która podniosła go na duchu był Wojciech Szczęsny. W rozmowie z dziennikiem Sport zdradził, co usłyszał od bramkarza. Zasugerował, że tamto spotkanie prawdopodobnie ugruntowało go jako piłkarza.

– Szczęsny to facet z ogromnym doświadczeniem. Usiadł obok mnie i zapytał, dlaczego płaczę. Powiedział, żebym spojrzał, gdzie byłem jeszcze półtora roku temu i co w tym czasie udało mi się osiągnąć. Dodał, że przegram jeszcze wiele meczów w karierze, ale ważniejsze jest to, co osiągnę – ujawnił Gerard Martin w rozmowie z dziennikiem Sport.

– Myślę, że ze względu na znaczenie tego spotkania, mógł być to mecz, który mnie ugruntował i być może był to mój najlepszy występ – dodał.