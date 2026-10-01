Barcelona chciała piłkarza Man City. Flick o niego prosił

17:47, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona próbowała wyciągnąć Josko Gvardiola z Man City. Była to specjalna prośba Hansiego Flicka. Mundo Deportivo ujawniło jednak, że piłkarz nie był zainteresowany transferem.

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick prosił o Gvardiola. Piłkarz odmówił Barcelonie

FC Barcelona od dawna ma jeden podstawowy problem, jeśli chodzi o głębie składu na pozycji środkowego obrońcy. W kadrze brakuje zawodnika lewonożnego. Wcześniej podstawowym piłkarzem był Ingio Martinez, który latem 2025 roku odszedł do Al-Nassr. Katalończycy nie sprowadzili w jego miejsce nikogo innego. Teraz mogą żałować, choć próbują naprawić ten błąd. Lewonożny stoper to ich priorytet transferowy obok napastnika.

Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że pod koniec 2025 roku byli zainteresowani ściągnięciem Josko Gvardiola. Reprezentant Chorwacji, który na co dzień gra w Manchesterze City to na tyle uniwersalny gracz, że z powodzeniem może grać również jako lewy obrońca.

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Właśnie ta uniwersalność Gvardiola była powodem, dla którego Hansi Flick poprosił Barcelonę o jego transfer. Mistrzowie Hiszpanii zostali jednak szybko sprowadzeni na ziemie, ponieważ Man City nawet nie usiadł do negocjacji. 24-latek jest nietykalny i nie ma szans, żeby został sprzedany. Tak samo z resztą sam piłkarz nie chciał myśleć o zmianie otoczenia, odmawiając uprzejmie rozmów z Blaugraną.

Gvardiol jest związany z Man City od sierpnia 2023 roku. Obywatele płacili za niego aż 90 milionów euro. Do tej pory zagrał w 129 meczach. Obecnie priorytetem na pozycji środkowego obrońcy ma być Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Włoch profilem przypomina Gvardiola.

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