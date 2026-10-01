Kiwior wyceniony na grube miliony! Potężny wzrost gracza Porto

Jakub Kiwior w najnowszej aktualizacji wartości rynkowych zawodników przez serwis Transfermartk został wyceniony na 40 milionów euro. To prawie dwukrotność tego, na ile był wyceniany w czasach Arsenalu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior wyceniony na 40 milionów euro

Jakub Kiwior bez wątpienia przeżywa najlepszy okres w karierze. Od momentu gdy trafił do FC Porto jego forma rośnie, podobnie jak wartość rynkowa. W najnowszej aktualizacji serwisu Transfermarkt reprezentant Polski został wyceniony na 40 milionów euro. Warto dodać, że obecnie jest najdrożej wycenianym polskim piłkarzem. Za nim jest m.in. Oskar Pietuszewski (25 mln euro) oraz Matty Cash, który zamyka podium (22 mln euro).

Wartość środkowego obrońcy od momentu przeprowadzki do Porto wzrosła prawie dwukrotnie. Latem ubiegłego roku był wyceniany na 25 milionów euro. Dokładnie licząc, jest to 60% wzrostu wartości rynkowej w ciągu zaledwie jednego sezonu. Co ciekawe, przechodząc do Arsenalu zimą 2023 roku, był wart 20 mln euro. Tak więc w przeciągu trzech lat zwiększył swoją wartość o 20 milionów euro.

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Kiwior z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Smoków. W Porto jego partnerem w obronie jest inny reprezentant Polski – Jan Bednarek. Nasi rodacy w Portugalii stworzyli potocznie nazywany „polski mur”. W składzie mistrzów kraju towarzyszy im także największy polski talent – Oskar Pietuszewski.

W tym sezonie Kiwior ma na swoim koncie 9 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił także pierwszego w karierze gola w barwach Porto. Co ciekawe, wcześniej w trwających rozgrywkach strzelał jeszcze w dwóch innych spotkaniach, lecz za każdym razem sędzia po analizie VAR anulował trafienie.