Reprezentacja Polski zawodzi. Niechlubny rekord o krok

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie siedem meczów z rzędu bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Jak poinformował TVP Sport, brak kompletu punktów sprawi, że Biało-Czerwoni wyrównają niechlubny rekord ośmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa w meczach o stawkę.

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Siedem meczów z rzędu bez zwycięstwa w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski i Liga Narodów to nie jest najlepsze połączenie. W bieżącej edycji rozgrywek Biało-Czerwoni rozczarowują, choć po raz pierwszy w historii rywalizują na niższym poziomie, ponieważ w dywizji B. Mimo to z Bośnią i Hercegowiną tylko zremisowali, a ostatnio przegrali ze Szwecją. Cofając się w przeszłość, seria meczów bez zwycięstwa jest jeszcze dłuższa. Nasza kadra nie wygrała żadnego z siedmiu ostatnich spotkań.

W Lidze Narodów 2024/2025 przegrywaliśmy z Chorwacją (0:1), Portugalią (1:3 i 1:5) oraz Szkocją (1:2), a także remisowaliśmy z Chorwatami (3:3). Jak wyliczył serwis TVP Sport, to druga tak fatalna seria reprezentacji Polski w meczach o stawkę typu MŚ, ME, eliminacje czy Liga Narodów.

Gorzej było tylko bezpośrednio na wielkim turnieju. Reprezentacja Polski ma osiem spotkań z rzędu bez zwycięstwa na Mistrzostwach Europy, biorąc pod uwagę wynik do dziewięćdziesiątej minuty. Wszystko zaczęło się jeszcze w trakcie EURO 2016, gdy remisowaliśmy ze Szwajcarią (1:1). Następnie była remis z Portugalią w regulaminowym czasie gry (1:1). W kolejnych turniejach w 2021 oraz 2024 roku nie udało nam się wygrać ze Słowacją (1:2), Hiszpanią (1:1), Szwecją (2:3), Holandią (1:2), Austrią (1:3) oraz Francją (1:1).

Zwycięstwo jest wręcz pożądane przez kibiców, aby nieco poprawić atmosferę wokół reprezentacji. Warto dodać, że w 2026 roku Biało-Czerwoni pod wodzą Jana Urbana rozegrali sześć spotkań, ale wygrali tylko jedno z Albanią w półfinale baraży o awans na mundial.