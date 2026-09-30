Liverpool ma plan wobec Wirtza. Padła konkretna data

Liverpool może przeanalizować przyszłość Floriana Wirtza. "Bild" przekonuje, że latem 2027 roku klub może rozważyć jego sytuację, jeśli Niemiec nie będzie kluczową postacią.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool może wykonać ruch w sprawie Wirtza

Liverpool nie zamierza na razie rozstawać się z najdroższym transferem w swojej historii. Florian Wirtz wciąż otrzymuje kredyt zaufania, ale jego początek przygody na Anfield nie wygląda tak, jak oczekiwano po zawodniku sprowadzonym z Bayeru Leverkusen za ponad 125 milionów euro.

Dużo zależy od tego, czy Andoni Iraola znajdzie dla Niemca odpowiednie miejsce. Nowy menedżer przesunął Wirtza do roli klasycznej „dziesiątki”, próbując wykorzystać jego atuty w grze między liniami. 23-latek jest bardziej aktywny niż wcześniej, lecz nadal brakuje mu regularności pod bramką.

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Statystyki również nie pokazują jeszcze pełni jego możliwości. Wirtz rozpoczął wszystkie pięć spotkań Liverpoolu w Premier League, ale strzelił tylko jednego gola. Znacznie lepiej zaprezentował się w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico Madryt, gdy jego zespół zwyciężył (2:1).

Klub z Anfield według wieści „Bildu” nie rozważa sprzedaży Wirtza podczas zimowego okna transferowego. Sytuacja może jednak zostać przeanalizowana po zakończeniu sezonu 2026/27. Jeśli Niemiec nie wywalczy statusu jednego z liderów zespołu, klub może zacząć szukać rozwiązania. Wśród potencjalnych nabywców wymieniono Manchester City, Arsenal i Chelsea. Chociaż źródło nie informuje o konkretnym zainteresowaniu żadnego z tych klubów.