Kownacki do wzięcia! Napastnik na wylocie z niemieckiego klubu

fot. Alamy/dpa picture alliance Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Werder otwarty na sprzedaż Kownackiego. Musi wpłynąć dobra oferta

Dawid Kownacki ma za sobą wypożyczenie do Herthy Berlin, gdzie spędził miniony sezon. Na zapleczu Bundesligi uzbierał pięć bramek w 21 występach. Tego lata wrócił do Werderu Brema, ale w dalszym ciągu może zmienić otoczenie. Niemiecki klub na niego nie liczy i jest otwarty na sprzedaż, o ile wpłynie za polskiego napastnika odpowiednia oferta.

Kownacki jest regularnie łączony z powrotem do Polski. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przymierzano go do Widzewa Łódź, Korony Kielce czy Wieczystej Kraków. Na dzisiaj trudno przesądzić, gdzie będzie kontynuował karierę. Faktem jest, że w Werderze Brema nie ma dla niego miejsca. Portal Deichstube.de cytuje słowa Clemensa Fritza, który wprost przyznaje, że Kownacki może zostać sprzedany, a inne kluby interesują się jego transferem.

Na niekorzyść Kownackiego działa także fakt, że Werder sprowadził na wypożyczenie Erena Dinkciego, czyli kolejnego rywala do walki o miejsce w składzie przedstawiciela Bundesligi.

Nie można wykluczyć, że po latach Kownacki wyniesie się z Niemiec. Z tamtejszymi klubami jest związany w zasadzie od 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy trafił na wypożyczenie do Fortuny Dusseldorf. Następnie został wykupiony z Sampdorii, a w 2022 roku zaliczył krótki epizod w Lechu Poznań, do którego został wypożyczony. Na przestrzeni ostatnich latach reprezentował też wspomniane wcześniej Herthę Berlin oraz Werder Brema.