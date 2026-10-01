Kiwior i Bednarek mają nowego rywala. Porto postawiło na byłego gracza Man Utd

FC Porto pozyskało Chrisa Smallinga. Biuro prasowe klubu z Portugalii potwierdziło, że były defensor Manchesteru United podpisał kontrakt obowiązujący do lata 2027 roku.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jakub Kiwior i Jan Bednarek muszą uważać

FC Porto sięgnęło po doświadczonego obrońcę, który pozostawał bez klubu po rozstaniu z saudyjskim Al-Fayhą. Portugalski gigant zdecydował się na transfer w obliczu problemów kadrowych w defensywie. Chris Smalling ma nie tylko uzupełnić skład, ale również wnieść do zespołu spore doświadczenie.

36-latek przez lata występował na najwyższym poziomie, a jego największym klubem pozostawał Manchester United. Tymczasem w klubie z Portugalii będzie rywalizował o miejsce w składzie z innymi środkowymi obrońcami. Transfer może mieć znaczenie również dla Jana Bednarka czy Jakuba Kiwiora.

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Drużyna z Estadio do Dragao aktualnie jest na pierwszej pozycji w tabeli ligi portugalskiej z bilansem 21 oczek. To efekt siedmiu z rzędu zwycięstw. Tymczasem już 10 października zespół zmierzy się na wyjeździe z Maritimo. Starcie zacznie się o godzinie 19:00.

Dla samego Smallinga będzie to natomiast kolejny etap zagranicznej kariery. Po grze w Premier League, Serie A i Arabii Saudyjskiej defensor przenosi się do ligi portugalskiej. Porto liczy, że jego doświadczenie pomoże ustabilizować formację, która w ostatnim czasie została osłabiona przez kontuzje.

Nowy zespół Anglika ma za sobą znakomity początek sezonu. Portugalska ekipa wygrała wszystkie siedem spotkań ligowych i znajduje się w ścisłej czołówce portugalskiej ekstraklasy. Smalling ma teraz pomóc drużynie utrzymać wysokie tempo również wtedy, gdy rozpoczną się najważniejsze mecze sezonu.