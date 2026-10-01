W tym klubie Dani Olmo chce skończyć karierę. To nie Barcelona

Dani Olmo ma jasny plan na końcówkę kariery. Gdy będzie zbliżał się do końca przygody z piłką, chciałby wrócić do Dinama Zagrzeb. W podcaście Inkubator plan piłkarza FC Barcelony ujawnił jego agent, Andy Bara.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo chce skończyć karierę w Dinamo Zagrzeb

Dani Olmo jest wychowankiem FC Barcelony, ale pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał nie w Hiszpanii, a w Chorwacji. To właśnie tam pokazał się światu, broniąc barw Dinamo Zagrzeb. Barw chorwackiego giganta bronił w latach 2014-2019, występując w 124 meczach, w których strzelił 34 bramki.

Latem 2024 roku wrócił do Katalonii, przechodząc z RB Lipska za kwotę 50 milionów euro. Jest podstawowym zawodnikiem w składzie Hansiego Flicka, choć co jakiś czas pojawiają się plotki o możliwym transferze. W ostatnim czasie łączono go najczęściej z Bayernem Monachium.

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Olmo nie wybiega, póki co myślami w przyszłość. Niemniej jednak ma konkretny plan na koniec kariery. Andy Bara, czyli agent piłkarza ujawnił, że reprezentant Chorwacji chce skończyć karierę w barwach Dinamo Zagrzeb, z którym emocjonalnie czuje dużą więź.

– Dani cały czas chodzi po domu w koszulce Dinama z siódemką na plecach i swoim nazwiskiem. Nawet teraz w Barcelonie. Piłkarze przychodzą do niego do domu i znają historię. Mówisz Olmo, pierwsze co myślisz, to Dinamo. Jest bardziej przywiązany do klubu niż ludzie, którzy powinni być do niego przywiązani, a nie są. Chce skończyć karierę właśnie w Dinamie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeśli w przyszłości zostanie trenerem, chce, żeby to Dinamo było jego pierwszym klubem w roli szkoleniowca – mówił Andy Bara, agent Olmo w podcaście „Inkubator”.

W tym sezonie Olmo rozegrał 8 spotkań, w których zanotował trzy asysty.