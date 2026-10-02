Portugalia wygrała bez Ronaldo! Hojlund zrobił siuuu [WIDEO]

Hojlund znów naśladował Ronaldo. Legendarna cieszynka po golu
Reprezentacja Portugalii ma za sobą pierwszy mecz w nowej erze, jaką jest życie bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, że legendarny piłkarz przez konflikt z selekcjonerem zdecydował się zakończyć karierę w kadrze bezpośrednio po spotkaniu z Norwegią, w którym nie podniósł się z ławki rezerwowych. Pod jego nieobecność podopieczni Jorge Jesusa odnieśli zwycięstwo przeciwko Danii, pokonując rywali (4:2).
Duńczycy dwukrotnie gonili wynik i udawało im się doprowadzić do remisu. Na bramki Cancelo i Goncalo Ramosa odpowiadali Mikel Damsgaard oraz Rasmus Hojlund. Szczególnie w pamięć zapadł gol tego drugiego piłkarza, który wykonał legendarną cieszynkę Ronaldo, a na całym stadionie usłyszeć można było znane i lubiane przez wszystkich: „Siuuuu!„.
Komplet punktów drużynie z Półwyspu Iberyjskiego zapewnił Vitinha, a rywala dobił pod koniec Joao Felix. W efekcie reprezentacja Portugalii ma na swoim dziewięć punktów po trzech spotkaniach i zajmuje 1. miejsce w tabeli. Za kilka dni zmierzą się przed własną publicznością z Norwegią. Będzie to pierwszy mecz we własnym kraju po aferze dot. Cristiano Ronaldo i selekcjonera reprezentacji Portugalii. Można się tylko domyślać, jakie będą reakcje kibiców.