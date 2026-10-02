Portugalia wygrała bez Ronaldo! Hojlund zrobił siuuu [WIDEO]

Reprezentacja Portugalii pokonała na wyjeździe Danię (4:2). Był to pierwszy mecz bez udziału Cristiano Ronaldo, który skończył karierę w kadrze. Dla gospodarzy jedną z bramek strzelił Rasmus Hojlund, który wykonał wraz z całym stadionem legendarne "siuuu", czyli cieszynkę CR7.

UPI / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Hojlund znów naśladował Ronaldo. Legendarna cieszynka po golu

Reprezentacja Portugalii ma za sobą pierwszy mecz w nowej erze, jaką jest życie bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, że legendarny piłkarz przez konflikt z selekcjonerem zdecydował się zakończyć karierę w kadrze bezpośrednio po spotkaniu z Norwegią, w którym nie podniósł się z ławki rezerwowych. Pod jego nieobecność podopieczni Jorge Jesusa odnieśli zwycięstwo przeciwko Danii, pokonując rywali (4:2).

Duńczycy dwukrotnie gonili wynik i udawało im się doprowadzić do remisu. Na bramki Cancelo i Goncalo Ramosa odpowiadali Mikel Damsgaard oraz Rasmus Hojlund. Szczególnie w pamięć zapadł gol tego drugiego piłkarza, który wykonał legendarną cieszynkę Ronaldo, a na całym stadionie usłyszeć można było znane i lubiane przez wszystkich: „Siuuuu!„.

SIIUUUU DINAMARQUÊS! 👀🇩🇰



QUE ISSO!? Rasmus Højlund anotou um golaço e empatou a partida entre Dinamarca e Portugal na Liga das Nações. Na comemoração, o jogador simplesmente meteu o SIUUUU do Cristiano Ronaldo! Que marra, torcedor!



*Contém legenda automática.… pic.twitter.com/38Fdfs3XIp — sportv (@sportv) October 1, 2026

Komplet punktów drużynie z Półwyspu Iberyjskiego zapewnił Vitinha, a rywala dobił pod koniec Joao Felix. W efekcie reprezentacja Portugalii ma na swoim dziewięć punktów po trzech spotkaniach i zajmuje 1. miejsce w tabeli. Za kilka dni zmierzą się przed własną publicznością z Norwegią. Będzie to pierwszy mecz we własnym kraju po aferze dot. Cristiano Ronaldo i selekcjonera reprezentacji Portugalii. Można się tylko domyślać, jakie będą reakcje kibiców.