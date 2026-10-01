Kamiński pod lupą. W grze transfer do Bundesligi

Jakub Kamiński latem przeniósł się do Benfiki. Z informacji dziennika Bild wynika, że niebawem może wrócić do Bundesligi. Wypożyczenie skrzydłowego rozważa FC Koeln, czyli jego była drużyna.

Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński może wrócić do Bundesligi

Jakub Kamiński w poprzednim sezonie był wypożyczony do FC Koeln, gdzie pełnił rolę ważnego zawodnika wyjściowej jedenastki. Swoimi występami przykuł uwagę zdecydowanie mocniejszych drużyn. Pojawiały się plotki m.in. o możliwym transferze do Newcastle. Ostatecznie latem przeniósł się do Portugalii. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z tamtejszym gigantem – Benfiką. Dotychczasowy pobyt w Lizbonie trudno jednak uznać za udany.

Kamiński ma problem z regularną grą. Co prawda, rozegrał siedem spotkań, lecz aż pięć miało miejsce latem w eliminacjach Ligi Europy. W rozgrywkach ligowych ma na swoim koncie tylko jedno spotkanie. Podobnie jak w fazie zasadniczej europejskich pucharów. Tam jednak błysnął na San Siro w starciu z Milanem, strzelając bramkę i notując asystę. Perspektywy są jednak kiepskie. 24-latek jest ostatni w hierarchi skrzydłowych.

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Ciekawe informacje dot. polskiego piłkarza dotarły nad Wisłę z Niemiec. Według dziennika BILD możliwy jest powrót skrzydłowego do Bundesligi. Zawodnikiem interesuje się FC Koeln, a więc drużyna, w której jeszcze w poprzednim sezonie występował. „Koziołki” rozważają wypożyczenie Kamińskiego podczas zimowego okna transferowego. Na ten moment brakuje jednak szczegółowych informacji. Na razie, trzeba to traktować jako zwykłą plotkę.

W poprzednim sezonie Kamiński w barwach Koeln uzbierał 36 meczów, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 5 asyst.