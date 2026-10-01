Afera z Ronaldo, Jesus zabrał głos. O tych słowach będzie głośno

21:58, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Cristiano Ronaldo w cieniu skandalu pożegnał się z reprezentacją Portugalii. Legendarny piłkarz opuścił zgrupowanie w trybie nagłym po konflikcie z Jorge Jesusem. Selekcjoner na konferencji prasowej stwierdził, że jest spokojny, ponieważ nie zrobił nic złego.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jesus wprost o konflikcie z Ronaldo. „Mam czyste sumienie”

Reprezentacja Portugalii znalazła się w samym centrum burzy, jaka wybuchła bezpośrednio po ostatnim meczu z Danią. Wszystko za sprawą Cristiano Ronaldo, który spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Według tamtejszych mediów Jorge Jesus i 41-latek mieli się poróżnić, a konflikt urósł do tego stopnia, że interweniować musiał prezes krajowego związku. Choć wziął udział w rozmowach, nie był w stanie zatrzymać zawodnika.

Ronaldo zdecydował się skończyć karierę w reprezentacji. Z tego powodu zrobiła się jeszcze większa burza, a prasa szuka winnego. O całą sytuację zapytany został na konferencji Jorge Jesus. Cytowany przez serwis A Bola stwierdził, że ma czyste sumienie, ponieważ nie zrobił nic złego.

Promocja: 500 zł ZA GOLA POLSKI w meczu z Rumunią. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dziś jest mecz, chcę się na nim skupić. Później zagramy w Porto z Norwegią. Przyjdzie czas, żeby o tym porozmawiać. W tej chwili ta sprawa jest zamknięta. Jestem spokojny. Ostatnie dni były szalone. Mam na tyle doświadczenia, że wiem, że nie zrobiłem nic złego. Mam całkowicie czyste sumienie – powiedział Jorge Jesus, cytowany przez dziennik A Bola.

Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii grał od 2003 roku. Jego dorobek w kadrze to 234 spotkania i 146 goli. Na swoim koncie ma triumf w Mistrzostwach Europy oraz zwycięstwo w Lidze Narodów. Kibice będą mogli go oglądać jedynie podczas meczów Al Nassr.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości