Afera z Ronaldo, Jesus zabrał głos. O tych słowach będzie głośno

Cristiano Ronaldo w cieniu skandalu pożegnał się z reprezentacją Portugalii. Legendarny piłkarz opuścił zgrupowanie w trybie nagłym po konflikcie z Jorge Jesusem. Selekcjoner na konferencji prasowej stwierdził, że jest spokojny, ponieważ nie zrobił nic złego.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jesus wprost o konflikcie z Ronaldo. „Mam czyste sumienie”

Reprezentacja Portugalii znalazła się w samym centrum burzy, jaka wybuchła bezpośrednio po ostatnim meczu z Danią. Wszystko za sprawą Cristiano Ronaldo, który spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Według tamtejszych mediów Jorge Jesus i 41-latek mieli się poróżnić, a konflikt urósł do tego stopnia, że interweniować musiał prezes krajowego związku. Choć wziął udział w rozmowach, nie był w stanie zatrzymać zawodnika.

Ronaldo zdecydował się skończyć karierę w reprezentacji. Z tego powodu zrobiła się jeszcze większa burza, a prasa szuka winnego. O całą sytuację zapytany został na konferencji Jorge Jesus. Cytowany przez serwis A Bola stwierdził, że ma czyste sumienie, ponieważ nie zrobił nic złego.

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– Dziś jest mecz, chcę się na nim skupić. Później zagramy w Porto z Norwegią. Przyjdzie czas, żeby o tym porozmawiać. W tej chwili ta sprawa jest zamknięta. Jestem spokojny. Ostatnie dni były szalone. Mam na tyle doświadczenia, że wiem, że nie zrobiłem nic złego. Mam całkowicie czyste sumienie – powiedział Jorge Jesus, cytowany przez dziennik A Bola.

Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii grał od 2003 roku. Jego dorobek w kadrze to 234 spotkania i 146 goli. Na swoim koncie ma triumf w Mistrzostwach Europy oraz zwycięstwo w Lidze Narodów. Kibice będą mogli go oglądać jedynie podczas meczów Al Nassr.