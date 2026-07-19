Mourinho ma żal do Realu Madryt. To był jego wymarzony transfer

Jose Mourinho jest mocno niepocieszony. Real Madryt tego lata nie sprowadził Pedro Porro. A gwiazdor Tottenhamu Hotspur był wymarzonym wzmocnieniem Portugalczyka - informuje "AS".

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Pedro Porro nie trafi do Realu Madryt. Jose Mourinho ma żal

Jose Mourinho będzie zasiadał na ławce trenerskiej Realu Madryt. Portugalczyk ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów, ale ma jednak spory żal do swojego pracodawcy. „AS” informuje, że The Special One bardzo chciał mieć w swojej drużynie Pedro Porro. Finalnie Królewscy nie sprowadzą gwiazdy Tottenhamu Hotspur, za co spory żal ma szkoleniowiec.

Pedro Porro jasno dał do zrozumienia. Hiszpański obrońca tego lata nie ma zamiaru odchodzić z Tottenhamu Hotspur. Zawodnik poprosił swoich przedstawicieli, aby natychmiastowo odrzucali oferty transferowe. Real Madryt nie był jedynym chętnym na jego transfer. Defensor znajdował się również na radarze FC Barcelony. Giganci La Ligi jednak będą musieli obejść się smakiem.

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Jose Mourinho jednak nie ma może narzekać na obsadę prawej strony defensywy. Na tej pozycji w Realu Madryt występują Trent Alexander-Arnold oraz Denzel Dumfries. Pedro Porro może i jest najlepszym prawym obrońcą na świecie, ale The Special One ma w swoim zespole czołowych graczy na tej pozycji.

Pedro Porro ma na koncie już 152 występy w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył 26 asyst.