Jagiellonia Białystok zaplanowała testy. Transfer prosto z Francji

19:20, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Jakub Seweryn

Jagiellonia Białystok chce pozyskać Jeremy'ego Agbonifo z RC Lens. Jakub Seweryn w mediach społecznościowych przekazał, że skrzydłowy ma pojawić się w poniedziałek na testach medycznych.

Adrian Siemieniec
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jeremy Agbonifo dołączy do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszej kolejce zmierzy się na własnym obiekcie z Koroną Kielce. Zespół Adriana Siemieńca chce dobrze rozpocząć rozgrywki, dlatego latem klub aktywnie działa na rynku transferowym.

Do tej pory Duma Podlasia przeprowadziła kilka interesujących ruchów. Do zespołu dołączyli już napastnik Nik Prelec z Oxford United, bramkarz Michał Perchel z Puszczy Niepołomice oraz obrońca Rodrigo Conceicao z portugalskiego CD Tondela.

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Klub z Białegostoku jest blisko pozyskania utalentowanego skrzydłowego. Jak informuje francuski dziennik „L’Equipe”, nowym zawodnikiem Jagiellonii ma zostać Jeremy Agbonifo. Szwed wcześniej był łączony między innymi z Lechem Poznań, jednak wszystko wskazuje na to, że to właśnie Jaga wygrała rywalizację.

Agbonifo ma trafić do Jagiellonii na zasadzie rocznego wypożyczenia. W umowie między klubami ma znaleźć się również opcja wykupu zawodnika za około 3 miliony euro. Najnowsze informacje przekazał również dziennikarz Jakub Seweryn. Jak poinformował w mediach społecznościowych, szwedzki skrzydłowy ma pojawić się w najbliższy poniedziałek na testach medycznych.

Skrzydłowy jest związany z RC Lens, do którego trafił latem 2025 roku z BK Hacken za 6,5 miliona euro. Szwed jednak nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu francuskiej drużyny. Ligue 1 rozegrał osiem spotkań i zdobył jedną bramkę. Ostatnią kampanię spędził jednak na wypożyczeniach. Najpierw w szwajcarskim FC Basel, a następnie ponownie w Hacken. 

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