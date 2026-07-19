Selekcjoner mistrzów świata pewny. Finał miał wyglądać inaczej

Hiszpania triumfuje, de la Fuente pod wrażeniem
Luis de la Fuente na zawsze zapisał się na kartach historii futbolu. Prowadzona przez niego Hiszpania to aktualny mistrz Europy i aktualny mistrz świata. Na konferencji prasowej po meczu z Argentyną selekcjoner La Furia Roja nie szczędził pochwał swoim podopiecznym:
– Jestem niezwykle dumny z tego pokolenia piłkarzy, którzy nieustannie rozwijali się w duchu tej filozofii, dając przykład jako grupa, drużyna i rodzina. Towarzyszenie im w tej podróży to dla mnie zaszczyt – zaczął trener nowych mistrzów świata.
– Jestem bardzo wzruszony. Dużo rozmawialiśmy z zawodnikami. To wzór do naśladowania dla hiszpańskiej młodzieży, dla całej Hiszpanii. Razem jesteśmy silniejsi – dodał opiekun złotych medalistów mundialu.
– Uważam, że losy meczu powinny były rozstrzygnąć się wcześniej. Świetne interwencje Dibu uniemożliwiły wcześniejsze rozstrzygnięcie spotkania. Ale skoro lubimy się męczyć, pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi na wszystko – przyznał de la Fuente.