Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manu Kone wzmocni Manchester United?

Manchester United tego lata pozyskał już dwóch środkowych pomocników. Do zespołu trafili Youri Tielemans oraz Andrey Santos. To jednak nie koniec wzmocnień Czerwonych Diabłów, którzy szykują głośny ruch z Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Manu Kone z AS Romy. Zdaniem „Corriere dello Sport”, w najbliższym tygodniu władze z Old Trafford zintensyfikują swoje działania.

Zawodnicy wracają już do swoich klubów z Mistrzostw Świata 2026, więc teraz łatwiej będzie przeprowadzać transfery. Manu Kone z reprezentacją Francji w sobotę zakończył swój udział na mundialu, więc nic dziwnego, że dopiero teraz Manchester United przyspiesza prace. Na stole AS Romy wkrótce ma pojawić się oficjalna oferta transferowa.

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Manu Kone podczas Mistrzostw Świata 2026 udowodnił, że jest w stanie rywalizować na najwyższym światowym poziomie. Świetna forma z włoskich boisk została potwierdzona podczas turnieju. Reprezentant Francji wyróżniał się w rozgrywkach Serie A w zasadzie od momentu przyjścia. Pomocnik zatem zapracował sobie na transfer do tak wielkiego zespołu, jakim jest Manchester United.

Dotychczas Manu Kone rozegrał 82 spotkania w koszulce AS Romy. Francuski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.