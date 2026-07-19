AC Milan celuje w transfer napastnika. Brazylijczyk łączony z gigantem

20:21, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Jorge Nicola

AC Milan wyraża zainteresowanie Gabrielem Jesusem z Arsenalu. Według informacji Jorge Nicoli, Kanonierzy oczekują za swojego napastnika około 20 milionów funtów.

Ruben Amorim
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gabriel Jesus na liście życzeń Milanu

Gabriel Jesus może latem zakończyć swoją przygodę z Arsenalem. Brazylijski napastnik znalazł się na celowniku Milanu, który szuka doświadczonego zawodnika przed nowym sezonem. Największą przeszkodą w finalizacji transferu pozostają jednak oczekiwania finansowe londyńskiego klubu.

Według najnowszych informacji, mistrz Anglii oczekuje za napastnika 20 milionów funtów. Działacze Milanu uważają jednak kwotę za zbyt wysoką i liczą, że Kanonierzy zgodzą się na obniżenie swoich wymagań. Włoski klub miał już wykonać pierwszy krok w kierunku pozyskania Brazylijczyka.

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Do Londynu trafiła propozycja opiewająca na 13 milionów funtów, jednak oferta nie spełniła oczekiwań Arsenalu. 29-letni Jesus ma być otwarty na nowe wyzwanie. Po kilku sezonach spędzonych na Emirates Stadium Brazylijczyk rozważa zmianę otoczenia, szczególnie jeśli otrzyma możliwość regularnej gry w jednym z czołowych europejskich klubów.

W ostatnich tygodniach Jesus był łączony także z innymi klubami. Zainteresowanie jego sytuacją wykazywały Juventus Turyn oraz Fenerbahce, jednak żaden z tych zespołów nie był gotowy spełnić oczekiwań finansowych. W zeszłym sezonie Brazylijczyk strzelił trzy gole w 14 spotkaniach w Premier League. Kontrakt snajpera w klubie z północnego Londynu obowiązuje do czerwca 2027 roku.

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