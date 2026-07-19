Hiszpania - Argentyna to mecz w finale Mistrzostw Świata 2026. O losach tego spotkania zadecydowała dogrywka.

AP Photo/ Ashley Landis/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Argentyna

Hiszpania – Argentyna: finał MŚ 2026 rozstrzygnęła dogrywka

Faworyt? Finały, co wspomina się przy każdej możliwej okazji, rządzą się swoimi prawami. Po niesamowicie emocjonującym meczu o trzecie miejsce, nikt nie spodziewał się, że w decydującym spotkaniu Mistrzostw Świata 2026 Hiszpania i Argentyna stworzą podobne widowisko.

Obie drużyny grały dosyć zachowawczo i starały się unikać nadmiernego ryzyka, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach. Zero goli, trzy strzały, w tym dwa celne – wszystkie próby autorstwa podopiecznych Luisa de la Fuente. Sędzia Slavko Vincić pokazał jedną żółtą kartkę – obejrzał ją Lisandro Martinez, który w 44. minucie opuścił boisko z kontuzja.

W przerwie Lionel Scaloni dokonał drugiej zmiany, a Leandro Paredes zastąpił Nico Gonzaleza. A jeszcze przed upływem godziny gry Nahuel Molina zameldował się na murawie w miejsce Gonzalo Montiela. Natomiast w 62. minucie Ferran Torres i Pedri pojawili się na boisku za Fabiana Ruiza i Mikela Oyarzabala.

Pięć minut później Torres mógł dać Hiszpanii prowadzenie, ale po wrzutce Lamine’a Yamala główkował prosto w ręce Emiliano Martineza. Z kolei w 70. minucie Giuliano Simeone i Facundo Medina zmienili Cristiana Romero i Rodrigo De Paula. De la Fuente odpowiedział wprowadzeniem Mikela Merino i Nico Williamsa za Daniego Olmo i Alex Baenę.

La Furia Roja w pełni zdominowała Albicelestes, ale nie wynikało z tego nic, oprócz kolejnych strzałów prosto w Martineza lub obok bramki. W doliczonym czasie gry Enzo Fernandez ostro potraktował Pau Cubarsiego i obejrzał drugą żółtą kartkę. To oznaczało koniec meczu dla pomocnika obrońców tytułu. Argentyna zdołała utrzymać remis i otrzymała dodatkowe 30 minut szans na triumf.

Pierwsza połowa dogrywki nie przyniosła goli. Natomiast tuż po zmianie stron Hiszpania znalazła drogę do siatki przeciwników. Po dośrodkowaniu Lamine’a Yamala i zgraniu Nico Williamsa do piłki dopadł Ferran Torres, który popisał się kapitalnym uderzeniem pod poprzeczkę.

Argentyńczycy walczyli jak lwy, ale nie byli w stanie sforsować defensywy ekipy Luisa de la Fuente. Hiszpania obroniła jednobrakową przewagę i sięgnęła po drugie mistrzostwo świata w swojej historii.

Hiszpania – Argentyna 1:0 (0:0)

Ferran Torres 106′