Arsenal ma problem związany z kontuzją Williama Saliby. Kanonierzy wytypowali już zastępcę Francuza. Na ich radarze znalazł się Ezri Konsa z Aston Villi - donosi "The Sun". Anglik jest także łączony z Manchesterem United.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Ezri Konsa na radarze Arsenalu. Miałby zastąpić Williama Salibę

Arsenal wkrótce zacznie przygotowania do nowego sezonu w pełnym składzie. Zabraknie jednak w nim miejsca dla Williama Saliby. Reprezentant Francji nabawił się poważnej kontuzji podczas Mistrzostw Świata 2026. Mówi się, że jego absencja potrwa nawet pięć miesięcy. Tymczasem „The Sun” zdradza, że Kanonierzy znaleźli na rynku zastępcę defensora. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ezri Konsa z Aston Villi.

Pozyskanie reprezentanta Anglii nie będzie wcale takim prostym zadaniem dla Arsenalu. Przede wszystkim mistrzowie Premier League będą musieli stoczyć trudną rywalizację. Defensor The Villans znajduje się także na radarze Manchesteru United. Giganci angielskiej piłki zatem między sobą mogą stoczyć walkę o obrońcę.

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Aston Villa z pewnością tak łatwo nie puści Ezriego Konsę. Defensor odgrywa kluczową rolę w układance Unaia Emery’ego. Na dodatek kontrakt Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc The Villans mogą zażyczyć sobie olbrzymich pieniędzy. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do głośnego transferu z udziałem wychowanka Charlton Athletic.

Dotychczas Ezri Konsa rozegrał 286 spotkań w koszulce Aston Villi. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył cztery asysty.