Manchester United obserwuje obrońcę, który spadł z Championship

Manchester United może przeprowadzić zaskakujący transfer. Prosto ze spadkowicza z Championship. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Ben Nelson z Leicester City - informuje "Daily Mail".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ben Nelson łączony z Manchesterem United

Manchester United rozpoczął poszukiwanie nowego defensora. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich radarze znalazł się Waldemar Anton. Tymczasem „Daily Mail” zdradza, że do notesu Czerwonych Diabłów trafił kolejny zawodnik. W kręgu zainteresowań angielskiego giganta znalazł się Ben Nelson, który na co dzień reprezentuje barwy Leicester City.

Manchester United nie jest jednak jedynym klubem, który monitoruje sytuację młodego defensora. Ben Nelson znajduje się również na radarze West Hamu United, Torino oraz Borussii Mönchengladbach. Zainteresowanie 20-latkiem jest coraz większe, dlatego Leicester City może wkrótce stanąć przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości swojego zawodnika.

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Ewentualny transfer Bena Nelsona na Old Trafford byłby sporym zaskoczeniem. Czerwone Diabły rzadko sięgają po piłkarzy, którzy mają za sobą nieudany sezon zakończony spadkiem z Championship. Mimo to skauci Manchesteru United najwyraźniej dostrzegli w młodym Angliku duży potencjał i uważają, że w przyszłości może stać się wartościowym wzmocnieniem defensywy zespołu z Old Trafford.

Ben Nelson do tej pory rozegrał 36 spotkań w koszulce Leicester City. Defensor strzelił dwa gole, a także zaliczył jedną asystę.