Barcelona obejdzie się smakiem! Hiszpańska gwiazda poza zasięgiem

22:44, 18. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona interesowała się Pedro Porro. Nie dojdzie jednak do tego transferu. Reprezentant Hiszpanii chce zostać w Tottenhamie Hotspur i poprosił swoich agentów o odrzucenie wszystkich ofert - donosi "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedro Porro odrzuca FC Barcelonę! Chce zostać w Tottenhamie Hotspur

FC Barcelona tego lata może rozstać się z Julesem Kounde. Francuz jest bliski przenosin do Bayernu Monachium. Mistrzowie La Ligi zatem rozglądają się za nowym prawym obrońcą i wpadł do ich notesu gwiazdor reprezentacji Hiszpanii – Pedro Porro. Tymczasem „Mundo Deportivo” zdradza, że defensor nie trafi pod skrzydła Hansiego Flicka, ponieważ chce zostać w Tottenhamie Hotspur.

Wspomniane źródło zdradza, że Pedro Porro poprosił swoich agentów o odrzucenie wszystkich ofert. Hiszpański obrońca doskonale czuje się w Tottenhamie Hotspur. A na dodatek ostatnio przedłużył kontrakt, więc nic dziwnego, że nie chce zmieniać otoczenia. FC Barcelona tym samym musi obejść się smakiem.

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Umiejętności piłkarskie Pedro Porro były wszystkim doskonale znane, ale zawodnik przechodzi samego siebie podczas Mistrzostw Świata 2026. Obrońca Tottenhamu Hotspur prezentuje wybitną formę i już w niedzielę może sięgnąć po tytuł najlepszej drużyny na świecie. Na przeszkodzie staną im jednak Argentyńczycy.

Pedro Porro ma na koncie już 152 występy w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył 26 asyst.

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