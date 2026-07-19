Nicolas Jackson dostał ofertę. Ciekawy kierunek napastnika Chelsea

Nicolas Jackson wrócił do Chelsea z Bayernu Monachium. Jak ujawnia serwis "TEAMtalk", senegalski napastnik znajduje się na celowniku Aston Villi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Aston Villa rusza na zakupy. Nicolas Jackson na celowniku Unaia Emery’ego

Nicolas Jackson może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Chelsea. Senegalski napastnik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Reprezentant Senegalu w barwach niemieckiego giganta rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 11 bramek i zanotował cztery asysty. Ostatecznie mistrzowie Niemiec nie zdecydowali się kontynuować współpracy z napastnikiem.

Po powrocie do Chelsea przyszłość Jacksona pozostaje niepewna. Wszystko wskazuje na to, że napastnik może nie zagościć na długo na Stamford Bridge. Zainteresowanie usługami Senegalczyka wykazuje Aston Villa. Klub z Birmingham przygotowuje się na duże zmiany w ofensywie po sprzedaży Morgana Rogersa do Chelsea za rekordową kwotę 117 milionów funtów.

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Odejście Rogersa jest dużym ciosem dla Unaia Emery’ego. To kolejna istotna zmiana w kadrze Villi po wcześniejszym transferze Youriego Tielemansa do Manchesteru United. Dużym atutem jest fakt, że Emery doskonale zna Jacksona z czasów wspólnej pracy w Villarreal.

Jackson jest ceniony przede wszystkim za szybkość oraz dynamikę. Choć jego nominalną pozycją jest środkowy napastnik, może również występować na lewej stronie pomocy. Dla Aston Villi nadchodzące okno transferowe może być jednym z najważniejszych w historii klubu. Powrót do Ligi Mistrzów wymaga szerokiej i jakościowej kadry, dlatego działacze chcą wykorzystać rekordowy zastrzyk finansowy na sprowadzenie zawodników.