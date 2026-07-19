Bohater finału MŚ przemówił. „To nie ja zasługuję na tego gola”

01:18, 20. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

Hiszpania sięgnęła po mistrzostwo świata, a bohaterem finału okazał się Ferran Torres. Jak na swój wyczyn i sukces całego kraju zareagował strzelec jedynego gola?

Ferran Torres
Obserwuj nas w
AP Photo/ Julio Cortez/ Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Hiszpania triumfuje, Ferran Torres mówi o „przeznaczeniu”

Ferran Torres pojawił się na murawie MetLife Stadium w 62. minucie. Zawodnik Barcelony zmienił Mikela Oyarzabala, który ma mundialu zdobył pięć bramek. 26-latek umiejętnie wszedł w buty starszego kolegi z kadry i poprowadził reprezentację Hiszpanii do drugiego w historii mistrzostwa świata.

– Myślę, że ostatecznie to 47 milionów ludzi zasługuje na tę bramkę, a nie ja. Los był już przesądzony. Mieliśmy wygrać to spotkanie – powiedział po ostatnim gwizdku zdobywca decydującej bramki. – Wszystkie finały są trudne, ale kiedy w drużynie przeciwnej gra Leo Messi, zawsze pojawia się to dodatkowe napięcie. Jednak polegaliśmy na sobie i po raz kolejny to udowodniliśmy. Argentyna rozegrała taki mecz, zwłaszcza po wykluczeniu z boiska, ale zachowałem spokój – dodał napastnik La Furia Roja.

– To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez cały czas trwania tych mistrzostw świata, ale los jest już przesądzony i dziękuję Bogu, który zawsze daje mi siłę, bym mógł dalej walczyć. Jak to mówię, Bóg obdarza takimi rzeczami tych, którzy najbardziej na nie zasługują – zakończył Ferran Torres.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości