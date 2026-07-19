Scaloni z sugestią po finale MŚ. Teraz Argentyna musi to zrobić

01:04, 20. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

Argentyna nie zdołała obronić tytułu. Albicelestes w decydującym spotkaniu przegrali z Hiszpanią. Na konferencji prasowej Lionel Scaloni podsumował występ swojej drużyny.

Lionel Scaloni
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Allstar Picture Library Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna „tylko” druga na świecie. Scaloni i tak jest dumny

Jeden gol i to dopiero w dogrywce – Hiszpania wygrała dzięki trafieniu Ferrana Torresa i sprawiła, że Argentyna wraca do domu tylko ze srebrem. Lionel Scaloni nie sięgnie po drugie mistrzostwo świata. Tym razem pozostaje mu się zadowolić drugim miejscem na mundialu. Co czuje opiekun Albicelestes?

– Smutek, ale też świadomość, że daliśmy z siebie wszystko. Mógłbym powiedzieć wiele o tym, jak doszliśmy do tego momentu, ale nie ma to sensu. Jestem wdzięczny tym chłopakom za to, co zrobili, by doprowadzić nas tak daleko. Jesteśmy wspaniali w zwycięstwie i musimy pokazać, że jesteśmy wspaniali również w porażce – powiedział selekcjoner wicemistrzów świata na pomeczowej konferencji.

– Przegraliśmy, ale to nie znaczy, że przestaniemy pamiętać o wszystkim, co zrobiliśmy, by tu dotrzeć. Jeśli dajesz się z siebie wszystko, tak jak oni dzisiaj, to jest to wspaniały przykład dla naszych kibiców, dla całego kraju. Wicemistrzowie też pozostaną w pamięci, bo samo dotarcie tak daleko jest niesamowicie trudne. Oczywiście chcielibyśmy wygrać, ale tak już bywa. Kiedy daje się z siebie wszystko w ten sposób, bardzo trudno jest cokolwiek zarzucić – przyznał Scaloni.

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