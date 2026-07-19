Chelsea się nie zatrzymuje. The Blues są gotowi przeprowadzić kolejny głośny transfer w Premier League. Ich celem jest Maxence Lacroix, którego Crystal Palace wycenia na 65 milionów euro - donosi Ben Jacobs z "TalkSPORT".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Maxence Lacroix o krok od Chelsea

Chelsea zaczęła niezwykle aktywnie pracować na rynku transferowym. Lada moment klub z Londynu dopnie transfer Morgana Rogers. To jednak nie ich koniec głośny transakcji wewnątrz Premier League. Ben Jacobs z redakcji „TalkSPORT” zdradza, że w kręgu zainteresowań The Blues znajduje się również Maxence Lacroix, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Transfer reprezentanta Francji będzie jednak wiązał się ze sporym wydatkiem dla Chelsea. Wspomniane źródło zdradza, że koszt sprowadzenie piłkarza Crystal Palace może wynieść około 65 milionów euro. Jest to spora cena, jednak defensor jest czołowym graczem na swojej pozycji w całej Premier League.

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Chelsea przygotowuje kadrę, aby Xabi Alonso miał ułatwione warunki do pracy. Poprzedni sezon zakończył się nieudanie dla klubu z Londynu, więc teraz chcą naprawić popełnione wcześniej błędy. Maxence Lacroix ma być krokiem w kierunku ustabilizowania tyłów. Czas pokaże, czy reprezentant Francji finalnie trafi na Stamford Bridge.

Maxence Lacroix dotychczas rozegrał 98 spotkań w koszulce Crystal Palace. Francuski defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.