Manchester United włączył się do walki o transfer. Prosto z Borussii Dortmund

21:03, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fussball Daten

Manchester United może przeprowadzić transfer prosto z Borussii Dortmund. Z angielskim zespołem jest łączony Waldemar Anton. Niemiec znajduje się także na celowniku Atletico Madryt oraz Aston Villi - donosi "Fussball Daten".

Piłkarze Manchesteru United
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Waldemar Anton wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Władze z Old Trafford dopięły już trzy głośne letnie wzmocnienia. Tymczasem jak informuje „Fussball Daten”, na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Waldemar Anton z Borussii Dortmund. Niemiec wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród europejskich klubów i może być jednym z bohaterów letniego okienka transferowego.

Sprowadzenie Waldemara Antona nie będzie jednak łatwym zadaniem. To samo źródło przekazuje, że sytuację 29-latka monitorują również Atletico Madryt oraz Aston Villa. Oba kluby poszukują wzmocnień do linii defensywnej i są gotowe włączyć się do walki o podpis doświadczonego stopera. Manchester United zatem nie jest jedyny w wyścigu o tego gracza.

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Czerwone Diabły od dłuższego czasu rozglądają się za nowym środkowym obrońcą. Waldemar Anton ma za sobą udane sezony w Bundeslidze i uchodzi za jednego z najbardziej solidnych defensorów w Niemczech. Na liście życzeń Manchesteru United znajduje się także Ezri Konsa. Czas pokaże, który piłkarz finalnie zawita na Old Trafford.

Waldemar Anton do tej pory rozegrał 86 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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