Amorim podjął zaskakującą decyzję. Dał zielone światło na odejście z Milanu

18:30, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan zatrudnił Rubena Amorima, który podjął już pierwszą ważną decyzję kadrową. Portugalski szkoleniowiec pozwolił Fikayo Tomoriemu zmienić barwy klubowe - informuje Ekrem Konur.

Ruben Amorim
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim zdecydował. Fikayo Tomori może opuścić AC Milan

AC Milan ma za sobą ciężki sezon 2025/26. Latem klub zdecydował się na zmianę trenera i postanowił postawić na Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec został obdarzony zaufaniem, ponieważ ma sporo do powiedzenia w kontekście budowy składu. Ekrem Konur natomiast poinformował, że trener Rossonerich pozwolił Fikayo Tomoriemu opuścić San Siro.

Rozstanie z angielskim defensorem byłoby niezwykle szokujące. Zawodnik dotychczas odgrywał kluczową rolę w AC Milanie i wydawało się, że idealnie będzie pasował do filozofii Rubena Amorima. Tak jednak nie jest. Rossoneri nie będą mieli problemu ze znalezieniem stoperowi nowego klubu. Piłkarz zespołu z Mediolanu znajduje się na celowniku m.in. Juventusu.

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Stara Dama jednak nie jest osamotniono w wyścigu po transfer Fikayo Tomoriego. Anglik znajduje się również na radarze Leeds United, Newcastle United, Crystal Palace oraz saudyjskiego Al-Hilal. Defensor zatem ma w czym wybierać i trudno dziś przewidzieć, w jakim zespole będziemy oglądali go w nadchodzącej kampanii.

Dotychczas Fikayo Tomori rozegrał 214 spotkań w koszulce AC Milanu. Angielski obrońca zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

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