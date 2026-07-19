Real Madryt postawił sprawę jasno! Kluczowe dni dla Viniciusa

19:39, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  El Debate

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje „El Debate”, Królewscy są gotowi sprzedać Brazylijczyka jeszcze tego lata, jeśli nie dojdą z nim do porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

Vinicius Junior
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zostanie sprzedany, jeśli nie przedłuży kontraktu z Realem Madryt

W ostatnich dniach bardzo głośno jest w mediach na temat Viniciusa Juniora i jego przyszłości w Realu Madryt. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że skrzydłowy jest coraz bliżej rozstania z hiszpańskim zespołem. Tymczasem serwis „El Debate” zdradza, że Królewscy mogą tego lata sprzedać reprezentanta Brazylii, jeśli ten nie podpisze nowego kontraktu.

Kontrakt Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Królewscy nie chcą dopuścić do sytuacji, w której za rok jeden z ich największych gwiazdorów mógłby odejść za darmo. Los Blancos uważają, że ewentualna sprzedaż reprezentanta Brazylii tego lata pozwoliłaby odzyskać ogromne pieniądze i uniknąć poważnych strat finansowych.

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Real Madryt ma już plan na życie po odejściu Viniciusa Juniora. Królewscy chcą pozyskać Erlinga Haalanda w miejsce Brazylijczyka. Wiadomo, że na przyjście gwiazdy Manchesteru City trzeba będzie wyłożyć ogromne pieniądze, więc tym bardziej Królewskim zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu sytuacji w sprawie przyszłości swojego gracza.

Vinicius Junior dotychczas rozegrał 375 spotkań w koszulce Realu Madryt. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 128 trafień, a także zaliczył 100 asyst.

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