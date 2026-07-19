Hiszpania bliżej złota! Ferran Torres pokonał Martineza [WIDEO]

Reprezentacja Hiszpanii na początku drugiej części dogrywki wyszła na prowadzenie w meczu z Argentyną w finale Mistrzostw Świata 2026. Ferran Torres wykorzystał doskonałą okazję i pokonał Emiliano Martineza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal oraz Ferran Torres

Ferran Torres z golem w finale Mistrzostw Świata 2026

Hiszpania i Argentyna w niedzielą mierzą się ze sobą w finale Mistrzostw Świata 2026. Zarówno jedni, jak i drudzy przeszli trudną drogę, aby zagrać w New Jersey o złoty medal. Albicelestes dotarli tam, wygrywając każdy mecz. Podopieczni Luisa de la Fuente natomiast na początku mundialu zaliczyli ogromną wpadkę – bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka.

Od pierwszych minut rywalizacja finałowa układała się po myśli Hiszpanii. La Furia Roja szybko przejęła inicjatywę i całkowicie zepchnęła Argentynę do defensywy. Podopieczni Luisa de la Fuente mieli jednak problem ze skutecznością, ponieważ na ich drodze stawał Emiliano Martinez. W regulaminowym czasie gry nie padły gole, więc do wyłonienia najlepszej drużyny globu potrzebna była dogrywka lub konkurs rzutów karnych.

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Druga część dogryki natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla reprezentacji Hiszpanii. W 106. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Napastnik FC Barcelony z najbliższej odległości pokonał Emiliano Martineza i uszczęśliwił cały swój kraj.

Dzisiejsze trafienie Ferrana Torresa było jego golem numer 25 w narodowych barwach. Reprezentant Hiszpanii uzbierał taką statystykę w 66. występach.