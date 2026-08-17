Marcel Reguła blisko głośnego transferu. Prezes Zagłębia Lubin potwierdza

Marcel Reguła przyciągnął sporą uwagę na rynku transferowym. Prezes Zagłębia Lubin w "Kanale Sportowym" potwierdził, że klub jest blisko porozumienia z Burnley.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Burnley o krok od pozyskania Marcela Reguły

Marcel Reguła w ostatnich tygodniach był łączony między innymi z Borussią Dortmund oraz FC Koln. Wszystko wskazuje na to, że to Burnley FC okaże się klubem, który zapłaci najwięcej za 19-letniego pomocnika Zagłębia Lubin. Anglicy mają wyłożyć za niego około ośmiu milionów euro.

Wychowanek Miedziowych w niezłym stylu rozpoczął obecny sezon PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory rozegrał trzy spotkania i zdobył jedną bramkę. Wszystko wskazuje na rychłe odejście zawodnika z Zagłębia. Łącznie w zespole z Dolnego Śląska strzelił dziewięć goli i dorzucił osiem asyst w 46 występach.

– Pojawiają się oferty, negocjujemy z kilkoma klubami. Wiemy, że Marcel odrzucił jeden kierunek, mogę powiedzieć, że był to kierunek turecki. Żeby transfer doszedł do skutku, musi być zgoda trzech stron – klubu sprzedającego, pozyskującego oraz samego piłkarza i jego otoczenia – przyznał Paweł Jeż, prezes lubińskiego klubu.

– Oferta z Burnley jest na stole już od kilku tygodni. Jesteśmy po szeregu negocjacji i jesteśmy bardzo blisko przyjęcia ostatecznych warunków finansowych klubu z Championship. Oni mają ambicje ponownego awansu do Premier League, ale spokojnie do tego podchodzimy. Transfer zdecydowanie przewyższy nasz rekord – dodał.