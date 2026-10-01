„Jest zjazd”. Ekspert wprost o kadencji Urbana

Jan Urban w meczu z Rumunią ma grać o posadę, o czym od jakiegoś czasu trąbią wszystkie media. Na kanale Meczyki.pl obecną kadencję selekcjonera reprezentacji Polski podsumował Roman Kołtoń.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kołtoń ocenił kadencję Urbana. „Niebezpieczny moment”

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Zła passa rozpoczęła się w momencie przegranego finału baraży o awans na mundial. Później podopieczni Jana Urbana nie potrafili wygrać z Ukrainą, Nigerią, Bośnią i Hercegowiną, także ze Szwecją. Najbliższa szansa, żeby wrócić na właściwie tory będzie przy okazji piątkowego starcia z Rumunią na PGE Narodowym w Warszawie.

Jan Urban w meczu z Rumunią zdaniem mediów gra o posadę. Ewentualna porażka może sprawić, że selekcjoner nie będzie w stanie utrzymać posady. Na kanale Meczyki.pl kadencję obecnego jeszcze trenera podsumował Roman Kołtoń. Dziennikarz wprost zasugerował, że widać zjazd.

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– Urban sobie nie pomaga. Ostatnią konferencją może tak, bo to był prawdziwy Urban: spokojny, wyważony, nawet tłumaczący. Natomiast media są niecierpliwe. Wyników brakuje, ale jest też taki zjazd. Jesień super, wiosna zła, bo nie pojechaliśmy na mundial, czerwiec nienajlepiej rozegrany i teraz kolejne zawirowania. Jest taktyczny i personalny chaos. To niebezpieczny moment dla kadry i Urbana – powiedział Roman Kołtoń, cytowany przez Meczyki.

Urban przejął kadrę w lipcu tamtego roku. Łącznie prowadził drużynę w 12 meczach, a jego bilans to 5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. Na trwającym zgrupowaniu oprócz spotkania z Rumunią jego zespół zmierzy się raz jeszcze z Bośnią i Hercegowiną.