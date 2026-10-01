Ancelotti na szczycie. TOP 10 najlepiej zarabiających selekcjonerów

Carlo Ancelotti to najlepiej zarabiający selekcjoner na świecie. Brazylijska federacja płaci mu 10 milionów euro rocznie. Na podium znaleźli się jeszcze Juergen Klopp i Mauricio Pochettino. Oto ranking TOP 10 najlepiej zarabiających selekcjonerów wg. dziennika Bild.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti, Klopp i Pochettino zarabiają najwięcej

Trwa Liga Narodów, a więc głównym tematem w mediach sportowych są reprezentacje narodowe. Z racji tego dziennik Bild przygotował zestawienie najlepiej zarabiających selekcjonerów na świecie. Absolutnym liderem w tym rankingu jest Carlo Ancelotti. Włoski taktyk w reprezentacji Brazylii zarabia rekordowe 10 milionów euro rocznie. To najwyższa pensja wśród wszystkich selekcjonerów reprezentacji.

Podium obok Ancelottiego uzupełnili jeszcze Juergen Klopp oraz Mauricio Pochettino. Ten pierwszy za pracę w reprezentacji Niemiec zgarnia 7 milionów euro. Z kolei były szkoleniowiec Tottenhamu za rok w roli selekcjonera reprezentacji Stanów Zjednoczonych inkasuje 6,8 mln euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tuż za podium znaleźli się Thomas Tuchel w reprezentacji Anglii oraz Luis de la Fuente w reprezentacji Hiszpanii. Kolejne miejsca w porównaniu do zarobków Ancelottiego to już ogromna przepaść. Szósty w zestawieniu Jorge Jesus zarabia ponad połowę mniej, a konkretnie 4 mln euro. Ciekawe są również zarobki Zinedine’a Zidane’a, który dostaje „tylko” 3 miliony euro w reprezentacji Francji.

TOP 10 najlepiej zarabiających selekcjonerów wg. dziennika Bild: