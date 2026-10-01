Ancelotti na szczycie. TOP 10 najlepiej zarabiających selekcjonerów

Ancelotti, Klopp i Pochettino zarabiają najwięcej
Trwa Liga Narodów, a więc głównym tematem w mediach sportowych są reprezentacje narodowe. Z racji tego dziennik Bild przygotował zestawienie najlepiej zarabiających selekcjonerów na świecie. Absolutnym liderem w tym rankingu jest Carlo Ancelotti. Włoski taktyk w reprezentacji Brazylii zarabia rekordowe 10 milionów euro rocznie. To najwyższa pensja wśród wszystkich selekcjonerów reprezentacji.
Podium obok Ancelottiego uzupełnili jeszcze Juergen Klopp oraz Mauricio Pochettino. Ten pierwszy za pracę w reprezentacji Niemiec zgarnia 7 milionów euro. Z kolei były szkoleniowiec Tottenhamu za rok w roli selekcjonera reprezentacji Stanów Zjednoczonych inkasuje 6,8 mln euro.
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Tuż za podium znaleźli się Thomas Tuchel w reprezentacji Anglii oraz Luis de la Fuente w reprezentacji Hiszpanii. Kolejne miejsca w porównaniu do zarobków Ancelottiego to już ogromna przepaść. Szósty w zestawieniu Jorge Jesus zarabia ponad połowę mniej, a konkretnie 4 mln euro. Ciekawe są również zarobki Zinedine’a Zidane’a, który dostaje „tylko” 3 miliony euro w reprezentacji Francji.
TOP 10 najlepiej zarabiających selekcjonerów wg. dziennika Bild:
- Carlo Ancelotti (Brazylia) – 10 mln euro rocznie
- Juergen Klopp (Niemcy) – 7 mln euro
- Mauricio Pochettino (USA) – 6,8 mln euro
- Thomas Tuchel (Anglia) – 6 mln euro
- Luis de la Fuente (Hiszpania) – 5 mln euro
- Jorge Jesus (Portugalia) – 4 mln euro
- Zinedine Zidane (Francja) – 3,6 mln euro
- Xavi (Holandia) – 3 mln euro
- Lionel Scaloni (Argentyna) – 2,3 mln euro
- Ralf Rangnick (Austria) – 2 mln euro