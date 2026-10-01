Urban musi uważać. Sześciu piłkarzy zagrożonych zawieszeniem

20:37, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią. Przy ustalaniu składu Jan Urban musi brać pod uwagę ewentualne zawieszenie za kartki. Zagrożeni są: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

Zawodnicy reprezentacji Polski
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fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Lewandowski, Zieliński i czterech innych zagrożonych zawieszeniem

Reprezentacja Polski w piątek wieczorem, 2 października 2026 roku zmierzy się z Rumunią w ramach 3. kolejki Ligi Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach Biało-Czerwoni wywalczyli tylko jeden punkt. Podopieczni Jana Urbana zremisowali z Bośnią i Hercegowiną (0:0) oraz przegrali ze Szwecją (2:3).

Starcie z Rumunią będzie kluczowe nie tylko dla przyszłości Jana Urbana, ale także dla dalszych losów reprezentacji Polski w walce o awans do dywizji A. Ewentualna strata punktów sprawi, że marzenia o powrocie do wyższej dywizji będzie można praktycznie odłożyć na półkę. Dodatkowo sytuacje przed meczem komplikuje fakt, że aż sześciu zawodników naszego składu jest zagrożonych zawieszeniem ze względu na liczbę żółtych kartek.

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W Lidze Narodów po uzbieraniu dwóch, czterech, sześciu i każdej kolejnej parzystej liczby żółtych kartek piłkarz automatycznie zostaje zawieszony na jeden mecz. W dwóch poprzednich spotkaniach aż sześciu zawodników zobaczyło żółtą kartkę. W związku z tym uważać muszą: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Jeśli ktoś z nich otrzyma kartkę, nie zagra z Bośnią i Hercegowiną.

Pod kątem reprezentacji Polski należy brać pod uwagę potencjalne baraże o awans do dywizji A, jeśli zajmiemy 2. miejsce w grupie. Kartki otrzymane w fazie grupowej przechodzą również na dwumecz w barażach.

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