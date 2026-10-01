Yamal bezkonkurencyjny. Zmiażdżył pozostałe gwiazdy Barcelony

Lamine Yamal i długo, długo nic. Nastolatek przewodzi w rankingu zawodników FC Barcelony, których koszulki z nazwiskiem są najczęściej sprzedawane. Na podium są jeszcze Raphinha i Pedri.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Koszulka z nazwiskiem Yamala sprzedaje się najlepiej

FC Barcelona to jeden z najlepszych klubów na świecie. Co za tym idzie, ma w swoim składzie topowych zawodników, którzy w wielu przypadkach są idolami dla wielu młodych piłkarskich adeptów. Jeszcze do niedawna w tym gronie był m.in. Robert Lewandowski. Koszulka z nazwiskiem reprezentanta Polski przez lata była jedną z najlepiej sprzedających się koszulek w klubie. W poprzednim roku 38-latek zajmował pod tym względem drugie miejsce.

W najnowszym zestawieniu liderem wśród zawodników, których koszulki sprzedają się najlepiej jest Lamine Yamal. Na antenie Radio Catalunya ujawniono siedmiu zawodników, których koszulki kupuje najwięcej kibiców katalońskiego klubu. Przewaga nastolatka jest miażdżąca.

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Statystycznie cztery na dziesięć koszulek ma na plecach numer dziesięć i nazwisko Yamala. Obok niego na podium znaleźli się jeszcze Raphinha i Pedri. Następni piłkarze, których koszulki cieszą się największą popularnością to Pau Cubarsi, Rodri, Gavi i Anthony Gordon. Co ciekawe, dwóch z siedmiu wymienionych zawodników to nowe nabytki mistrza Hiszpanii.

TOP 7 rankingu najlepiej sprzedających się koszulek z nazwiskami w FC Barcelonie: