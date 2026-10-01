Guardiola zabrał głos. Odniósł się do wyroku Man City

18:48, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Pep Guardiola [Instagram]

Pep Guardiola opublikował wpis, w którym stanął murem za Manchesterem City. Nad angielskim klubem wisi widmo potężnych kar. Niedawno zostali uznani za winnych 114 z 115 zarzutów.

Josep Guardiola
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fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Pep Guardiola stanął murem za Man City

Manchester City przez ostatnie ponad dziesięć lat był jednym z najlepszych klubów w Anglii. Od 2012 roku zdobyli aż osiem mistrzowskich tytułów, trzy razy zdobyli Puchar Anglii, siedem razy wygrali Puchar Ligi Angielskiej oraz cztery razy Tarczę Wspólnoty. Sukcesy odnosili także na arenie europejskiej i międzynarodowej, wygrywając Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

W ostatnich dniach nad klubem pojawiło się widmo potężnych kar, które mogą skończyć się nawet karną degradacją. Manchester City został uznany za winnego 114 z 115 zarzutów. Chodzi o naruszenia przepisów finansowych w Premier League. Do sytuacji odniósł się Pep Guardiola.

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Guardiola umieścił krótki, ale wymowny wpis na Instagramie. Wynika z niego, że stanął murem za klubem. Hiszpan był trenerem zespołu w latach 2016-2026. To właśnie pod jego wodzą Obywatele świętowali największe sukcesy. Po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się odejść.

Chcę, żeby każdy kibic Manchesteru City na całym świecie wiedział, że jestem tutaj – bardziej niż kiedykolwiek. Zawsze stałem i zawsze będę stał za moim klubem, właścicielem, prezesem, Ferranem, zawodnikami, sztabem, Enzo oraz wami – naszymi wyjątkowymi kibicami. Chcę to jasno powiedzieć: przejdziemy przez to razem. Kocham was wszystkich – napisał Pep Guardiola na Instagramie.

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