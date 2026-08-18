Man United chce zatrzymać gwiazdę. Trwają negocjacje

Manchester United negocjuje z Bruno Fernandesem nowy kontrakt. Fabrizio Romano poinformował, że rozmowy rozpoczęły się już w maju. Anglicy odrzucą zainteresowanie ze strony Galatasaray.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bruno Fernandes chce zostać na dłużej w Manchesterze United

Manchester United nie zamierza tego lata rozstawać się z Bruno Fernandesem. Fabrizio Romano poinformował, że Czerwone Diabły rozpoczęły rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla swojego kapitana. Władze klubu jednocześnie jasno przekazali, że Portugalczyk nie jest na sprzedaż.

Propozycja nowej umowy dla Fernandesa została przedstawiona już w maju. Obie strony nadal negocjują szczegóły porozumienia, w tym długość kontraktu oraz wysokość wynagrodzenia. Jednym z tematów rozmów pozostaje również klauzula odstępnego w wysokości 65 milionów euro.

Klub z Old Trafford zamierza odrzucić wszystkie oferty, które mogą pojawić się przed zamknięciem letniego okna transferowego, niezależnie od proponowanych warunków finansowych. W ostatnim czasie sporo mówiło się przede wszystkim o zainteresowaniu ze strony Galatasaray. Turecki gigant miał rozważać przedstawienie oferty, której całkowita wartość mogłaby wynieść około 50 milionów euro.

🚨🔴 Manchester United new deal proposal has been sent to Bruno Fernandes in May.



The negotiations continue on length of contract, salary, €65m clause

included into current deal.



No Galatasaray move planned this summer: #MUFC want him to stay.



🎥➕ https://t.co/klA5QP9jch pic.twitter.com/7DznKFZ7ch — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Obecna sytuacja jest wyraźną zmianą w porównaniu z wydarzeniami sprzed roku. Latem 2025 roku przedstawiciele United mieli pozostawić Fernandesowi decyzję w sprawie ewentualnego przyjęcia bardzo lukratywnej oferty z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal był wówczas zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Portugalii. W poprzednim sezonie Fernandes zanotował aż 21 asyst i zdobył 9 bramek w 35 meczach Premier League. Kontrakt 31-letniego pomocnika wygasa z końcem czerwca 2027 roku.