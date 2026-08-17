Man United dostał ofertę za Bruno Fernandesa. Fortuna dla piłkarza

Manchester United dostał ofertę za Bruno Fernandesa. Portugalczykiem interesuje się Galatasaray. Jak donosi serwis The Telegraph, turecki klub jest w stanie podwoić wynagrodzenie piłkarza.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Wielka kasa dla Bruno Fernandesa. Man United mówi „NIE”

Manchester United już w tym tygodniu rozpocznie sezon Premier League. Po raz pierwszy od dawna piłkarze Czerwonych Diabłów zagrają także w Lidze Mistrzów. Największą gwiazdą zespołu tak samo, jak w poprzednich latach ma być Bruno Fernandes. Nie wiadomo jednak, czy na pewno zostanie na Old Trafford w nadchodzącej kampanii. Coraz częściej łączy się go z transferem.

W ostatnich dniach do Manchesteru wpłynęła oferta za pomocnika. Z doniesień The Telegraph wynika, że o piłkarzu marzy Galatasaray. Turecki gigant jest gotów zapłacić za niego 50 milionów euro plus bonusy. Do tego sam Bruno może liczyć na gigantyczną pensję.

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Obecnie zarabia ok. 10,5 mln euro rocznie. Klub ze Stambułu jest w stanie podwoić jego wynagrodzenie do kwoty rzędu 21 mln euro za sezon. Warto dodać, że obecny kontrakt zawodnika z Man United obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku. Biorąc pod uwagę ofertę na stole, rozmowy ws. przedłużenia umowy zapowiadają się na bardzo ciężkie dla angielskiego klubu.

Mimo to Man United nie zamierza teraz rozmawiać o sprzedaży Bruno Fernandesa. 20-krotni mistrzowie Anglii chcą, żeby został na Old Trafford. W najbliższym czasie powinny ruszyć negocjacje w sprawie przedłużenia umowy. Portugalczyk gra w klubie od stycznia 2020 roku.