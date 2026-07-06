Inter może zarobić fortunę. Mundial wywindował wartość młodej gwiazdy

Petar Sucić przebojem wdarł się do grona największych wygranych mistrzostw świata. Według chorwackich mediów znakomite występy pomocnika sprawiły, że jego wartość błyskawicznie wzrosła, a sytuację uważnie śledzą europejscy giganci.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Real Madryt i kluby z Premier League obserwują Sucicia

Petar Sucić był jednym z najjaśniejszych punktów reprezentacji Chorwacji podczas mundialu. Pomocnik Interu zanotował asystę przeciwko Anglii, zdobył bramkę w meczu z Ghaną i należał do czołowych zawodników swojej drużyny również w spotkaniach z Panamą oraz Portugalią. Mimo odpadnięcia z turnieju jego występy zostały bardzo wysoko ocenione.

Chorwacki dziennik Večernji podkreśla, że selekcjoner Zlatko Dalić uważa 22-latka za jednego z kluczowych piłkarzy reprezentacji i zawodnika, który w przyszłości ma przejąć ważną rolę po Luce Modriciu. Dobra forma nie umknęła także skautom największych europejskich klubów. W gronie zainteresowanych wymieniane są między innymi Real Madryt oraz kilka czołowych zespołów Premier League.

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Inter nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim pomocnikiem. Sucić trafił do Mediolanu z Dinama Zagrzeb za 15 milionów euro i ma za sobą pierwszy sezon w ekipie Nerazzurruch, w którym rozegrał 50 spotkań, zdobył cztery bramki i zaliczył cztery asysty. W klubie traktowany jest jako inwestycja zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Według chorwackich mediów obecna wartość rynkowa pomocnika przekroczyła już 50 milionów euro i zbliża się do 60 milionów. Sucić ma ważny kontrakt z Interem do czerwca 2030 roku, dlatego mediolański klub znajduje się w bardzo komfortowej pozycji i nie zamierza rozważać jego sprzedaży za niższą kwotę.