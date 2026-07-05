Martin Odegaard trafi do Galatasaray? Pojawiły się nowe informacje

Martin Odegaard w ostatnim czasie był poważnie łączony z przenosinami do Galatasaray Stambuł. 27-letni pomocnik ostatecznie ma jednak zostać w Arsenalu - podaje serwis Goal.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Media: Galatasaray Stambuł nie pozyska Martina Odegaarda

Martin Odegaard w ostatnim czasie był poważnie łączony z transferem do Galatasaray Stambuł. W mediach pojawiły się nawet informacje, że norweski pomocnik osiągnął już porozumienie z tureckim gigantem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Wszystko wskazuje jednak na to, iż doniesienia te nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Najnowsze wieści sugerują bowiem, że kapitan Arsenalu nie zmieni otoczenia i nadal będzie występował na boiskach Premier League.

Jak podaje brytyjski serwis „Goal.com”, źródła zbliżone do londyńskiego klubu stanowczo zaprzeczają pogłoskom o możliwych przenosinach Odegaarda do Galatasaray. Według tych informacji reprezentant Norwegii zamierza kontynuować swoją karierę na Emirates Stadium. Obecnie 26-letni pomocnik koncentruje się na występach podczas mistrzostw świata, a po zakończeniu turnieju wznowi treningi z ekipą Kanonierów, przygotowując się do nowej kampanii. Celem zespołu z Emirates Stadium będzie obrona tytułu mistrza Anglii.

Odegaard reprezentuje barwy Arsenalu od stycznia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Realu Madryt za niespełna 40 milionów euro. Norweski rozgrywający od kilku sezonów należy do najważniejszych zawodników londyńskiej drużyny i pełni funkcję jej kapitana. W minionej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę oraz zanotował osiem asyst. Jego kontrakt z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na około 65 milionów euro.

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