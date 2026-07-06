Norwegia – Anglia: Kiedy i gdzie hitowy ćwierćfinał MŚ 2026?

05:24, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Norwegia - Anglia to hitowe starcie w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się pojedynek dwóch reprezentacji ze Starego Kontynentu?

Erling Haaland i Oerjan Nyland
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AP Photo/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland i Oerjan Nyland

Norwegia – Anglia: znamy datę i miejsce hitu

Reprezentacja Norwegii w fazie grupowej pokonała Irak i Senegal, a także zanotowała porażkę z Francją. W 1/16 finału drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena zmierzyła się z Wybrzeżem Kości Słoniowej i wygrała 2:1. Natomiast w 1/8 finału norweskie Lwy okazały się lepsze od Brazylii. Dubletem popisał się Erling Haaland.

Anglia w pierwszej fazie turnieju wygrała z Chorwacją i Panamą. Te zwycięstwa przedzielił bezbramkowy remis z Ghana. W 1/16 finału podopieczni Thomasa Tuchela wyeliminowali reprezentację Demokratycznej Republiki Konga. Z kolei w następnym spotkaniu okazali się lepsi od Meksyku.

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Norwegia i Anglia w meczu o awans do półfinału zagrają 11 lipca na Hard Rock Stadium w Miami. To starcie rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisja z tego pojedynku odbędzie się oczywiście na antenach Telewizji Polskiej.

W tej części drabinki nie odbyły się jeszcze spotkania Argentyna – Egipt i Szwajcaria – Kolumbia w fazie 1/8 finału. Zwycięzcy tych potyczek w ćwierćfinale zagrają ze sobą o możliwość sprawdzenia się na tle Norwegów lub Anglików.

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