Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (06.07/07.07)

07:05, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed nami kolejne spotkania 1/8 finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Sprawdź, jakie mecze odbędą się 6 i 7 lipca oraz o której godzinie rozpoczną się poszczególne spotkania.

Cristiano Ronaldo i Goncalo Ramos
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Goncalo Ramos

Dzisiejsze mecze mundialu (06.07.2026)

W nocy z niedzieli na poniedziałek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Anglią na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Thomasa Tuchela i to oni w ćwierćfinale zmierzą się ze Norwegią, która pokonała Brazylię. Natomiast o 21:00 na AT&T Stadium w Arlington wystartuje pojedynek Portugalia – Hiszpania.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
6 lipca03:001/8 finałuMeksyk – AngliaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
6 lipca21:001/8 finałuPortugalia – Hiszpania TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (07.07.2026)

We wtorek zostaną rozegrane trzy kolejne starcia 1/8 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA – Belgia na Lumen Field w Seattle. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w ćwierćfinale będzie rywalizował z Portugalią lub Hiszpanią.

O 18:00 ruszy mecz Argentyna – Egipt na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Triumfator tej potyczki w kolejnej fazie zagra z lepszym z pary Szwajcaria – Kolumbia. To spotkanie zacznie się o godzinie 22:00 na BC Place w Vancouver.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
7 lipca02:001/8 finałuUSA – BelgiaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
7 lipca18:001/8 finałuArgentyna – EgiptTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
7 lipca22:001/8 finałuSzwajcaria – KolumbiaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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