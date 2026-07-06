Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (06.07/07.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (06.07.2026)
W nocy z niedzieli na poniedziałek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Anglią na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Thomasa Tuchela i to oni w ćwierćfinale zmierzą się ze Norwegią, która pokonała Brazylię. Natomiast o 21:00 na AT&T Stadium w Arlington wystartuje pojedynek Portugalia – Hiszpania.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|6 lipca
|03:00
|1/8 finału
|Meksyk – Anglia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|6 lipca
|21:00
|1/8 finału
|Portugalia – Hiszpania
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (07.07.2026)
We wtorek zostaną rozegrane trzy kolejne starcia 1/8 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA – Belgia na Lumen Field w Seattle. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w ćwierćfinale będzie rywalizował z Portugalią lub Hiszpanią.
O 18:00 ruszy mecz Argentyna – Egipt na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Triumfator tej potyczki w kolejnej fazie zagra z lepszym z pary Szwajcaria – Kolumbia. To spotkanie zacznie się o godzinie 22:00 na BC Place w Vancouver.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|7 lipca
|02:00
|1/8 finału
|USA – Belgia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|7 lipca
|18:00
|1/8 finału
|Argentyna – Egipt
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|7 lipca
|22:00
|1/8 finału
|Szwajcaria – Kolumbia
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL