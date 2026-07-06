Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (06.07/07.07)

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed nami kolejne spotkania 1/8 finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Sprawdź, jakie mecze odbędą się 6 i 7 lipca oraz o której godzinie rozpoczną się poszczególne spotkania.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Goncalo Ramos

Dzisiejsze mecze mundialu (06.07.2026)

W nocy z niedzieli na poniedziałek zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Anglią na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Thomasa Tuchela i to oni w ćwierćfinale zmierzą się ze Norwegią, która pokonała Brazylię. Natomiast o 21:00 na AT&T Stadium w Arlington wystartuje pojedynek Portugalia – Hiszpania.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 6 lipca 03:00 1/8 finału Meksyk – Anglia TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 6 lipca 21:00 1/8 finału Portugalia – Hiszpania TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (07.07.2026)

We wtorek zostaną rozegrane trzy kolejne starcia 1/8 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA – Belgia na Lumen Field w Seattle. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w ćwierćfinale będzie rywalizował z Portugalią lub Hiszpanią.

O 18:00 ruszy mecz Argentyna – Egipt na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Triumfator tej potyczki w kolejnej fazie zagra z lepszym z pary Szwajcaria – Kolumbia. To spotkanie zacznie się o godzinie 22:00 na BC Place w Vancouver.