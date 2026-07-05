Problemy przed hitem na Estadio Azteca! Start meczu opóźniony

01:28, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Meksyk - Anglia to hitowe spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Już wiemy, że rywalizacja na Estadio Azteca nie rozpocznie się zgodnie z planem.

Meksyk - Anglia (Estadio Azteca)
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Meksyk - Anglia (Estadio Azteca)

Meksyk – Anglia: zmiana godziny rozpoczęcia spotkania

To, czego się obawiano na długo przed startem meczu, i tak dosięgnęło obie ekipy i kibiców obecnych na legendarnym Estadio Azteca. Warunki pogodowe w stolicy Meksyku są na tyle niekorzystne, że zgodnie z oficjalnym protokołem FIFA początek hitowej rywalizacji został przesunięty o godzinę.

Starcie Meksyk – Anglia powinno wystartować o godzinie 3:00 czasu polskiego, a więc o godzinie 19:00 czasu lokalnego. Trzy i pół godziny przed planowanym rozpoczęciem zmagań nad stadionem Estadio Azteca przeszła potężna burza.

Zgodnie z przepisami FIFA każde wyładowanie atmosferyczne w promieniu ośmiu mil od stadionu oznacza natychmiastowe przełożenie startu spotkania ze względu na bezpieczeństwo zawodników i widzów. Mecz może zostać rozegrany dopiero po upływie 30-minutowego okresu bez wspomnianego wyżej zagrożenia pogodowego.

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