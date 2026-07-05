Meksyk – Anglia: zmiana godziny rozpoczęcia spotkania
To, czego się obawiano na długo przed startem meczu, i tak dosięgnęło obie ekipy i kibiców obecnych na legendarnym Estadio Azteca. Warunki pogodowe w stolicy Meksyku są na tyle niekorzystne, że zgodnie z oficjalnym protokołem FIFA początek hitowej rywalizacji został przesunięty o godzinę.
Starcie Meksyk – Anglia powinno wystartować o godzinie 3:00 czasu polskiego, a więc o godzinie 19:00 czasu lokalnego. Trzy i pół godziny przed planowanym rozpoczęciem zmagań nad stadionem Estadio Azteca przeszła potężna burza.
Zgodnie z przepisami FIFA każde wyładowanie atmosferyczne w promieniu ośmiu mil od stadionu oznacza natychmiastowe przełożenie startu spotkania ze względu na bezpieczeństwo zawodników i widzów. Mecz może zostać rozegrany dopiero po upływie 30-minutowego okresu bez wspomnianego wyżej zagrożenia pogodowego.