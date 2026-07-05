Brazylia – Norwegia: typy i kursy. Vinicius kontra Haaland

Brazylia - Norwegia to mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Starcie na MetLife Stadium odbędzie się w niedzielę (5 lipca) o godz. 22:00. W obu reprezentacjach kluczowe role na mundialu odgrywają Vinicius Junior oraz Erling Haaland.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia Norwegia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2026 09:00

Brazylia – Norwegia: typy bukmacherskie

Brazylia i Norwegia zmierzą się w hicie 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Drużyna Carlo Ancelottiego wywalczyła awans po pełnym zwrotów akcji zwycięstwie nad Japonią (2:1). Selecao przegrywali po trafieniu Kaishu Sano, jednak po przerwie włoski szkoleniowiec postawił na bardziej ofensywne ustawienie. Najpierw do wyrównania doprowadził Casemiro, a w doliczonym czasie gry zwycięskiego gola strzelił Gabriel Martinelli.

Norwegowie wrócili na mundial po długiej przerwie i już teraz są jedną z największych rewelacji turnieju. W 1/16 finału Wikingowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a bohaterem spotkania został Erling Haaland, który zdobył zwycięską bramkę w końcówce meczu. Podopieczni Stale Solbakkena imponują charakterem i skutecznością. Choć faworytem bukmacherów pozostaje Brazylia, Norwegowie już nieraz udowodnili, że potrafią sprawiać niespodzianki. Mój typ: wygrana Norwegii.

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Brazylia – Norwegia: ostatnie wyniki

Brazylijczycy rozpoczęli mundial od remisu z Marokiem (1:1), ale później wrzucili wyższy bieg. Canarinhos kolejno pokonali Haiti (3:0) oraz Szkocję (3:0), dzięki czemu pewnie wygrali grupę C. W 1/16 finału zespół Ancelottiego stoczył zacięty bój z Japonią (2:1), a Martinelli zdobył decydującą bramkę w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Ogromne wrażenie robi dotychczasowa postawa Norwegów. Wikingowie przez turniej idą jak burza. Na otwarcie rozbili Irak (4:1), następnie po emocjonującym meczu pokonali Senegal (3:2), a jedynej porażki doznali w starciu z Francją (1:4). W fazie pucharowej Skandynawowie wyeliminowali Wybrzeże Kości Słoniowej po zwycięstwie (2:1). W 86. minucie bramkę zdobył Haaland, dla którego było to już piąte trafienie na mistrzostwach świata.

Brazylia – Norwegia: historia

W 1998 roku Brazylia i Norwegia zmierzyły się w fazie grupowej mistrzostw świata. Wówczas Canarinhos objęli prowadzenie po golu Bebeto, jednak w końcówce meczu Norwegowie odwrócili losy spotkania i zdobyli trzy punkty, które pozwoliły im awansować do fazy pucharowej. Ostatnie starcie obu reprezentacji miało miejsce w sierpniu 2006 roku. W meczu towarzyskim padł wówczas remis (1:1).

Brazylia – Norwegia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem spotkania rozgrywanego w New Jersey są Brazylijczycy. W ofercie Superbet zwycięstwo pięciokrotnych mistrzów świata wyceniane jest na około 1.80. Triumf Norwegii w regulaminowym czasie gry to kurs około 4.75, natomiast remis oceniany jest na 3.65.

Brazylia Norwegia 1.80 3.70 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2026 09:00

Brazylia – Norwegia: przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Martinelli, Vinicius Junior – Cunha

Norwegia: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa

Brazylia – Norwegia: sonda

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Brazylia – Norwegia: transmisja meczu

Mecz Brazylia – Norwegia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey w niedzielę (5 lipca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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