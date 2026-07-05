Kameruński gwiazdor pragnie dołączyć do Manchesteru United

Carlos Baleba jest chętny na przeprowadzkę do Manchesteru United - podaje Ben Jacobs z portalu GiveMeSport. 22-letni pomocnik od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań angielskiego klubu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carlos Baleba chciałby zagrać w Manchesterze United

Manchester United planuje sprowadzenie nowego środkowego pomocnika podczas letniego okna transferowego. Jest to bezpośrednio związane z odejściem Casemiro, który zdecydował się kontynuować karierę w Interze Miami. Władze Czerwonych Diabłów intensywnie pracują nad znalezieniem odpowiedniego następcy doświadczonego Brazylijczyka. Od dłuższego czasu z przeprowadzką na Old Trafford łączony jest Carlos Baleba, który znajduje się wysoko na liście życzeń angielskiego giganta.

Najnowsze informacje dotyczące przyszłości 22-letniego Kameruńczyka przekazał Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”. Według cenionego dziennikarza Baleba jest zdecydowany na transfer do Manchesteru United i już jakiś czas temu dogadał się z angielskim gigantem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Teraz włodarze z Old Trafford muszą jeszcze dojść do porozumienia z Brighton & Hove Albion. Negocjacje z Mewami nie będą jednak łatwe, ponieważ działacze z Amex Stadium nie zamierzają oddawać jednego ze swoich kluczowych zawodników za zaniżoną kwotę.

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Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do Brighton & Hove Albion z Lille w 2023 roku i bardzo szybko wyrósł na jedną z najważniejszych postaci zespołu The Seagulls. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz znakomitą grą w odbiorze piłki. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 55 milionów euro, jednak Brighton oczekuje za swojego piłkarza nawet 70-100 milionów euro.